El Sporting Puerto de Huelva continúa con firmeza ante el Tenerife (1-1)

Mañana desapacible en los campos federativos de La Orden en la que el Sporting Puerto de Huelva buscaba su cuarto triunfo consecutivo ante el Granadilla Tenerife y en el que finalmente no pudo pasar del empate. Un resultado con dulce sabor a victoria tras remontar un resultado adverso por primera vez esta temporada. Comenzaron las locales buscando más el partido con jugadas combinadas buscando la portería de Sara Serrat. La presión de las tinerfeñas era muy fuerte y las albiazules no eran capaz de pasar del medio campo en ataque. La defensa trabajó bien en el corte. El Sporting buscaba, como en partidos anteriores, buscar la contra pero no conseguía pasar de la medular. Las visitantes se mostraron muy rápidas y duras en los choques individuales. En el minuto 25 el primero del Granadilla Tenerife cayó como un jarro de agua fría sobre el Sporting, tras una jugada en posible fuera de juego. Aleksandra Zaremba, en una internada por la derecha la puso sin fortuna para María José Pérez, el balón le cayó desde la izquierda Aithiara Carballo que se plantó sola ante Sara Serrat que no pudo hacer nada más que intentar golpear el balón ante el fuerte disparo de la visitante. Después del partido con el Betis, hace cuatro jornadas, era este el primer partido en el que el Sporting encajaba gol.

Respondió el Sporting con una ocasión desviada de Paloma López que finalmente acabó en nada. Las sportinguistas reaccionaron y empezaron a jugar más y a mover el cuero en campo contrario pero el equipo debía de juntar más las líneas si quería sacar algo de provecho de sus jugadas. Y de nuevo a balón parado, y de nuevo la cabeza de la capitana. Anita mandó el balón al segundo palo en un excepcional cabezazo imposible para Aline después de una falta cerca del córner botada por Elena Pavel. El equipo canario vivió al final de esta primera mitad sus minutos más bajos y el Sporting supo aprovecharlo, ya en el tiempo añadido Paloma estuvo a punto de meter el segundo pero Aline detuvo sin problema.

La segunda mitad empezó como el día, gris. El Sporting Puerto de Huelva salió con la moral alta y el Granadilla intentando sacudirse el golpe. Tenía el partido todas las papeletas para que se rompiera y así fue. Intercambio de golpes y control en el que empezaba a mandar el Sporting. Dos saque de esquina casi consecutivas en al minuto 15 daban testimonio de la voluntad sportinguista por llevarse el encuentro. Anita reclamó un penalti cuando iba a rematar una saque de falta pero que ni la árbitro ni la linier consideraron señalar. En Tenerife tuvo la suya en una doble intervención de Sara Serrat, primero a centro de Aleksandra Zaremba y luego un disparo en la frontal de Eva Llamas.

Antonio Toledo movió el banquillo con la intención de meterle más físico al encuentro con la entrada de Yulia Kornievets y Lice Chamorro por Mônica Bitencourt y Paloma López. La defensa trabajó bien en las opciones que buscó el Tenerife con opciones sin peligro en la meta de Sara Serrat. La colegiado se tragó un penalti a Patri Ojeda cuando llegaba a portería vacía para rematar. Poco acertada en sus decisiones Martínez Madrón. El Tenerife se quedó con 10 tras la expulsión de Joyce Bornini tras una dura entrada a Yulia Kornievets. Era el momento de ir con cabeza y matar el partido, el Sporting lo intentó, y tuvo un par de ocasiones antes del final, pero el luminoso ya no se movió. Un punto y a pensar en la complicada visita de la semana próxima al Atlético de Madrid.

FICHA TÉCNICA

Sporting Puerto de Huelva: Sara Serrat; Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Anita (Meryen Hajri 81'), Flor Bonsegundo, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Mônica Bitencourt (Yulia Kornievets 73'), Paloma López (Lice Chamorro 73') y Vera Diatel.

Granadilla Tenerife: Aline Reis; Jackie Simpson, Eva Llamas, Martín-Prieto (Cindy García 82'), Joyce Bornini, Sara Tui, Maria José Pérez, Natalia Ramos, María Estella, Aithiara Carballo (Ana González 77') y Aleksandra Zaremb (Ange Koko 62').

Goles: 0-1 (25') Aithiara Carballo. 1-1 (40') Anita.

Árbitra: Martínez Madrón. Amarilla a la local Elena Pavel y Sandra Bernal. Amarilla a la visitante Joyce Bornini (doble amarilla 85'), Sara Tui, María Estella.

Incidencias: Partido de la décimo cuarta jornada de la Liga Iberdrola en los campos federativos de La Orden ante 300 espectadores.