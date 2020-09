El Sporting Huelva inicia la campaña de abonados bajo el lema "15 años en la élite"

Con el lema "15 años en la elite", en referencia a la 15 temporada en la máxima categoría del balompié femenino español de nuestro equipo, se abre la campaña de abonados 2020/2021 para el Sporting Huelva, Ciudad que Marca. Se trata una campaña que continúa con la línea de la temporada anterior pero que se verá marcada por la pandemia que vive nuestra sociedad desde hace ya medio año. Así, se mantienen las categorías de protector, adulto, familiar, simpatizante, empresas, padres de las jugadoras de la cantera (2×1, es decir, 2 carnés de adulto al precio conjunto de 40 euros) y un carné especial para desempleados, que tendrá un descuento del 25% sobre el carné de adulto acreditando su condición. Además, esta temporada obtendrán el mismo descuento todos aquellos pensionistas cuyos ingresos no superen los 1000 euros mensuales netos.

El carné de adulto (de 40 euros) permitirá el acceso a todos los partidos como local del primer equipo en Primera Iberdrola siempre que las condiciones de la pandemia lo permitan, siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y deportivas. Esta temporada no habrá días del club. Con el carné de protector (70 euros) también se podrá acceder a todos los encuentros si la evolución de la COVID-19 lo permiten.

En caso de limitaciones de aforo, el club establecerá mecanismos para controlar el límite de aforo. Una de estas medidas es la creación de un carné infantil al precio simbólico de 10 euros para todos aquellos aficionados que no hayan cumplido 14 años a 1 de julio de 2020.

La modalidad de empresa (150 euros) permitirá obtener 4 carnés y, en el caso de la modalidad familiar, se podrán adquirir tres al precio de 80 € para miembros de una familia de dentro del primero o segundo grado de parentesco.

Como novedad, y en compensación por los partidos no disfrutados la pasada temporada, los aficionados que lo deseen podrán solicitar un descuento de 5 € en cada carné adulto o cantera (10 € en las modalidades protector, familiar y empresa) o canjear ese descuento en mascarillas oficiales del club hasta agotar existencias. Para poder acogerse a este descuento será necesario presentar el carné de la temporada anterior.

Hay que recordar que los carnés de abonado también dan derecho a acceder a los encuentros como local del Sporting Club de Huelva B esta temporada, en la que militará en el grupo IV de la Primera Nacional Femenina. Todas estas condiciones de acceso tanto del primer equipo como del equipo de Primera Nacional estarán supeditadas a las normas y protocolos que según la evolución de la pandemia marquen para la asistencia de público el aforo máximo para los partidos que dispongan las autoridades gubernamentales, sanitarias y deportivas, como pueden ser las que dependan del Gobierno de España, Junta de Andalucía, Real Federación Española de Fútbol o Real Federación Andaluza de Fútbol.

Todos aquellos aficionados interesados en renovar su abono o en conseguir una nueva alta como abonado pueden hacerlo en los lugares habituales. Además de la página web del club y la sede en la entreplanta del nº 16 de la calle Puerto, pueden hacerlo en O2 Centro Wellness Huelva (c/ San Sebastián, s/n), la tienda Intersport de la calle Méndez Múñez, Copiplus Huelva Centro (c/ Puerto, 14), bar Agmanir (c/ Arquitecto Pérez Carasa, 9), las farmacias sitas en el nº 26 de la calle Rábida y el nº 6 de la calle Lima, Alimentación Recreativo en (c/ Mazagón, s/n) y a través de la Peña Internauta Recre.