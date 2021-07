El Sporting Club de Huelva refuerza la portería con la estadounidense Emily Dolan

La guardameta estadounidense Emily Rebecca Dolan (Wilmington, 22/7/1994) es el tercer refuerzo del Sporting Club de Huelva para la temporada 2021/2021. Emily Dolan, que junto a Chelsea defenderá esta campaña la portería sportinguista, se define "como una portera que le gusta salir" de debajo de los palos, al tiempo que destacaba de sus características que es "muy agresiva. Yo me comunico todo el tiempo con mis compañeras. Yo trabajo mucho, trabajo fuerte y siempre estoy lista para dar todo lo que tengo por el beneficio del equipo".

Procedente del Real Betis Balompié, cuenta en su carta de presentación como jugadora sportinguista que "he decidido quedarme en España y también firmar por un club como el Sporting de Huelva porque, visto el crecimiento del fútbol femenino en España durante mis tres años anteriores, me ha impresionado muchísimo. Por parte del Sporting de Huelva he visto el crecimiento del club y estoy muy emocionada por el proyecto de la temporada que viene", por el que se mostró "muy emocionada por ser parte".

Ahora buscará dar su mejor nivel en Huelva, después de recuperarse la temporada pasada de una rotura que ligamento cruzado anterior que la mantuvo casi toda la campaña 2019/2020 fuera de los terrenos de juego: "La temporada pasada fue un año lleno de aprendizaje, fue muy difícil pero creo que he salido de eso más fuerte que nunca, me encuentro genial y yo tengo muchísimas ganas de volver al campo ya la temporada que viene y empezar de nuevo".

Y es que ya tiene completamente olvidada la lesión y quiere demostrarlo defendiendo los colores del Sporting: "por parte de la rodilla me encuentro genial, he tenido un equipo de gente alrededor de mí que me ha ayudado un montón. No tengo más problemas, es algo de mi pasado, es algo que me ha hecho más fuerte. Estoy totalmente lista para seguir".

Emily Dolan llegará en las próximas semanas a Huelva, una ciudad que ya conoce porque además de haber venido a disputar varios encuentros en su carrera "es una ciudad en la que he estado varias veces durante mis años en Andalucía y siempre me encantaba. Todo el mundo es muy amable, siempre he tenido buenas sensaciones allí así que cuando yo tuve la oportunidad de firmar para este club yo no lo tuve que pensar mucho". Además, de sus visitas como jugadora rival destacó que "la afición me ha impresionado mucho", y destaca la "mucha pasión" de los aficionados onubenses y que llenan las gradas, por lo que expresó de nuevo su emoción "por integrarme a esta cultura y para vivir en un sitio muy bonito en todos los sentidos".

La guardameta no conoce aún en persona al resto del plantel pero ha mantenido ya contacto con algunas de sus componentes: "Ya he charlado con mis compañeras en Huelva un poquito, me parecen muy amables, han estado muy bien conmigo para integrarme en el grupo", así como con el cuerpo técnico. Todo eso hace que la norteamericana tenga "muchas ganas de volver a España ya y empezar a conocer a todo el mundo ya más profundamente".

Sus objetivos para esta temporada pasan por "competir todos los días. Soy una jugadora que da todo en los entrenamientos y, al final, obviamente, quiero competir, quiero jugar, pero estoy aquí para apoyar al Sporting, para seguir mejorando, ir creciendo dentro de la liga para poder dar lo mejor que pueda hacer para beneficio de mis compañeras y para disfrutar del fútbol".

En el apartado colectivo, "la temporada que viene creo que el objetivo es seguir mejorando en la liga. El equipo ha quedado bien en la clasificación este año pasado, pero desde mi punto de vista yo creo que queremos más, queremos seguir mejorando, queremos escalar en la clasificación cada año y seguir dando lo mejor de nosotros", decía apelando a la "competitividad y profesionalidad" dentro de la plantilla.

Por último, se dirigió a la masa social del Sporting Club de Huelva: "a los aficionados os digo que estoy muy emocionada por conoceros, por empezar la temporada que viene. Creo que será un proyecto muy bonito y nos vemos muy prontito en el campo".