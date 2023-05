El Sporting de Huelva empata y depende de sí mismo para conseguir la permanencia en la última jornada

El Sporting Club de Huelva empató a cero en su visita al Alhama C:F., que en el minuto 2 tuvo su primera ocasión con un pase de Oli al área sportinguista que interceptó Chelsea antes de que pudiera rematar Jade. Un minuto después llegó el primer disparo, también por parte local, protagonizado por Astrid desde la banda izquierda tras recibir una apertura hacia ella en el minuto 3.

Un par de minutos después apareció en ataque el equipo onubense con un centro desde la izquierda de Edgren a Ágústsdóttir que repelió Laura. La jugada terminó con un disparo desde veinte metros de Hagman que buscaba la escuadra, aunque se fue alto. En el minuto 12 un balón al punto de penalti para Edgren acabó con Judith robando y despejando la pelota cuando la atacante sueca intentaba armar el disparo.



A punto estuvo de adelantar Hmírová al Sporting en el minuto 16, pero su disparo desde fuera del área se estrelló en la parte superior del larguero. Un minuto después contestó la local Aldrith con otro disparo desde fuera del área que se marchó desviado, a la izquierda de Chelsea. En el minuto 18 pudo adelantarse el equipo local, pero Marina Martín desaprovechó, con Chelsea batida y en el área de meta, un centro desde la izquierda de Jade que mandó por encima del larguero. Volvió a aparecer Jade en el área en el ecuador del primer tiempo con otro centro, esta vez a Kuki, que despejó de cabeza a saque de esquina Balcerzak. El Sporting tuvo su siguiente acción de ataque en el minuto 28 con un disparo de María Ruiz que detuvo Laura.



Siguió un disparo algo escorado de Marina Martí ante Patri Ojeda y Balcerzak que acabó en saque de esquina (32'). Un minuto después replicó Hagman tras recibir de María Ruiz por la banda izquierda. El disparo se fue también a córner. Intentó Hmírová el gol olímpico, pero detuvo Laura (34'). La siguiente acción fue murciana, un centro de Astrid desde la línea de fondo que blocó sin problemas Chelsea bajo palos (35'). El ritmo era alto pero decayó en los siguientes minutos hasta una subida por la derecha de Marina Martí que cortó tirándose al verde María Ruiz para forzar el saque de esquina (43'). El primer tiempo acabó tras un mano a mano de Ágústsdóttir con Laura, que despejó el disparo en el área de la islandesa en el primer minuto del tiempo de recuperación.



La segunda parte comenzó con un balón en largo para Marina Martí, aunque Chelsea se adelantó saliendo casi a la frontal del área de meta para evitar la primera ocasión murciana tras el intermedio (47'), e hizo lo propio siete minutos después en un balón a Astrid que tenía como destino en el área Marina Martí (54') Un par de minutos después sería Patri Ojeda, la que despejaría el balón desde la línea de fondo para evitar un centro de Astrid al área de meta (56'). Tras esos primeros compases del segundo tiempo despejó el Sporting, que primero lo intentó con un disparo de la capitana S. Castelló que despejó de cabeza a córner Judith. El balón acabaría en el palo tras un intento de remate de Ana Carol que tocó Judith (58'). Tras ese nuevo saque de esquina, esta vez botado por Hagman, Hmírová disparó en la frontal del área y el balón fue despejado a córner de nuevo (59').



Tres minutos después tuvo que volver a aparecer en tareas defensivas María Ruiz para cortar por alto un centro al área de Jade a Marina Martí. Bárbara, poco después de ingresar en el terreno de juego, lo intentó por la banda derecha, pero su centro lo cortó Lena en el área (74').



A nueve minutos para el final un remata de Raquel Pinel en el área, con la oposición de Paula Romero, acabó en las manos de Chelsea (81'). Lo que sí fueron claras fueron unas manos no pitadas de Judith tres minutos más tarde en el área del Alhama. Las reclamó Patri Ojeda tras rematar en el segundo palo un saque de esquina. El disparo acabó siendo acabó deteniendo Laura. También tuvo que aparecer Chelsea a cinco minutos para el final del centro reglamentario atajando un centro de Jade en el área de meta.



El marcador no se movió, y el empate le sirve a las espartanas no para certificar la permanencia pero sí para dejarla a un paso y seguir dependiendo de sí mismas en la última jornada. El equipo de Antonio Toledo regresa este sábado de tierras murcianas, descansará este domingo y el lunes a partir de las 10:00 en Pérez Cubillas comenzará a preparar el último partido de liga, en el que recibirá el sábado a las 12:00 en el campo de fútbol del Club Deportivo Lamiya al F.C. Levante Las Planas.