Antonio Toledo: "Tenemos que mejorar nuestras prestaciones fuera de casa"

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca afronta mañana a partir de las 11:00 su encuentro de la 11ª jornada de la Primera Iberdrola, en el que visitará al RCD Espanyol de Barcelona en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El equipo de Antonio Toledo llega cargado de moral tras las victorias ante Valencia Féminas CF y Madrid CFF, y llega a este encuentro con el objetivo de sumar sus primeros puntos como visitante.

En la previa del encuentro, el técnico sportinguista dejó claro que "tenemos que mejorar nuestras prestaciones fuera de casa, donde no hemos hecho ni un solo gol. No nos hemos sentido cómodos y es un factor también psicológico, ya que el equipo está capacitado suficientemente para ir fuera de casa y hacer los partidos que estamos realizando en Huelva. Por tanto, deben de ir con confianza. Por supuesto respetando muchísimo al Espanyol, que creo que tiene plantilla más que suficiente para no estar donde está, pero nosotros tenemos que confiar en nuestras posibilidades e ir a Barcelona a por todas".

El conjunto onubense no se fía de la situación de su rival, último en la clasificación y a 8 puntos de distancia, pero quiere lograr un resultado positivo que le haga continuar con su línea ascendente y le sirva para dejar muy lejos al cuadro catalán. Respecto al Espanyol, Antonio Toledo declaró que "hablamos del Espanyol, un equipo que no ha comenzado bien la temporada pero, evidentemente, no podemos confiarnos ni muchísimo menos, ya que para este equipo es casi casi una final, aunque todavía quedan muchos partidos pero se juegan muchísimo y nosotros no podemos bajar el pie del acelerador en estos momentos ni muchísimo menos, ya que para nosotros los puntos son también importantísimos".

Y es que suma un solo punto el conjunto catalán, pero ni mucho menos se le puede dar por desahuciado, ya que "nosotros a estas alturas de la temporada pasada teníamos dos puntos y pudimos reaccionar en el tramo final de la primera vuelta, salir del descenso. Quedan muchos partidos, veinte jornadas, todo un mundo. Son 60 puntos en juego todavía y es muy pronto pero para nosotros, efectivamente, una victoria en el campo del Espanyol, y para conseguirla tendríamos que mejorar las actuaciones que hemos realizado fuera de casa en esta temporada sería, la verdad, un plus de moral para afrontar los partidos que nos quedan hasta el parón de navidades".

Por tanto, solo queda refrendar las buenas actuaciones de las últimas jornadas como local haciendo lo propio lejos de Huelva: "El equipo después de las dos victorias conseguidas está bien, está cogiendo más confianza, estamos consiguiendo crear cada vez más ocasiones de gol que en los primeros partidos de liga teníamos problemas. En el fútbol ganar partidos te da el subidón y el equipo en este momento está bien psicológicamente, y físicamente al equipo lo veo también bien, está terminando los partidos bastante bien y, por tanto, confío que sigamos en esta línea".

Para este encuentro es baja Yoko Tanaka, a la que un hematoma con presencia de líquido en su tobillo izquierdo ha dejado en Huelva. Ocupa su lugar en la convocatoria Korina. Con todo ello, la lista de convocadas que han viajado hoy a Barcelona y se han concentrado esta tarde en Moncada y Reixach está formada por Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Oluwatobiloba Olanrewaju, Irene Rodríguez, Fatou Kanteh, Mascaró, Sara Navarro, Princella Adubea, Selena Babb, Marta Peiró, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Peace Efih, Marina Steindl y Marie-Yasmine Alidou.