El Sporting de Huelva cae por la mínima en Sevilla (1-0)

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca ha perdido por 1-0 en su visita al Sevilla FC. El partido comenzó con dominio y ocasiones onubenses, la primera de ellas una falta botada por Elena Pavel y que se fue ligeramente desviada a la izquierda del marco rival (5’). Un minuto después lo intentó Sandra Bernal con un saque de banda junto al banderín de córner. El saque buscó a Mascaró en el área pero el balón salió por la línea de fondo. Siguió un disparo en el área de Mascaró que atrapó Cata (7’).

El primer ataque sevillista llegó un minuto después, pero lo abortó Chelsea haciéndose con la pelota Chelsea en el área. Contestó acto seguido Kristina Fisher con un disparo desde fuera del área que se marchó alto. Cuatro minutos después la estadounidense, que debutaba como titular, desbordó y entrar en el área, pero su centro-chut lo despejó Cata a saque de esquina. Algo más de un minuto después entró por la izquierda Kristina Fisher en el área, pero Fatou Kanteh no pudo disparar y acabó cometiendo falta en ataque.

El Sporting dominaba el encuentro pero el Sevilla asustó en el minuto 24 en un centro al área que tocó Korina y acabó envenenándose antes de que salvara Chelsea después de tocar el larguero el esférico. Contestó el equipo onubense un par de minutos después con una jugada entre Castelló, Mascaró y Kristina Fisher. La mediapunta de Florida intentó el disparo hasta en dos ocasiones sin éxito, a lo que siguió una contra del Sevilla que acabó con un centro muy desviado. En el minuto 29, Fatou Kanteh dribló a Lucía e intentó una galopada por la banda que no pudo montar por el agarrón que recibió de la defensora. Acevedo Dudley no señaló la falta.En el 31’, Marie-Yasmine Alidou buscó el área en jugada individual tras zafarse de tres defensoras, que no pudieron pararla ni en falta. La canadiense no pudo con la cuarta y tampoco señaló ninguna infracción la colegiada. Replicó el Sevilla con un disparo muy desviado desde fuera del área de Falknor (32’), y luego tuvo que salir con seguridad Chelsea al costado izquierdo del área a hacerse con una pelota por la que corría Olga (33’). A la tercera fue la vencida para el conjunto hispalense, que se adelantó a diez minutos para el descanso con un disparo cruzado desde la izquierda de Jenni Morilla.

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca buscó el empate después sin éxito, como en un centro desde la izquierda que cabeceó alto en el área Mascaró (36’). Solo un minuto después llegó la jugada de la polémica, cuando Fatou Kanteh fue derribada en el área sin que tampoco fuese señalada la pena máxima. El primer tiempo acabó con un disparo de Mascaró en el área que detuvo Cata (44’).

La segunda parte comenzó con un cabezazo de Mascaró desviado tras un centro de Fatou Kanteh. La jugada la inició la delantera balear con un pase para la subida por banda de Marie-Yasmine Alidou (47’). Tres minutos después, un centro al área de Mascaró no lo pudo rematar Fatou Kanteh. Elena Pavel, desde la derecha, encontró atrás a Marie-Yasmine Alidou, que tampoco pudo armar el disparo. Siguió el Sporting intentándolo tras una recuperación de Castelló, que cabeceó luego en el área el centro medido de Kristina Fisher. Detuvo la pelota Cata (50’). El Sevilla lo intentó con un disparo de Payne tras marcharse de Sandra Bernal que detuvo Chelsea (54’).Continuó intentándolo el equipo de Huelva con un centro de Elena Pavel que detuvo Cata (62’). Cinco minutos después le salió a Marie-Yasmine Alidou un disparo desviado tras un rechace después de una falta colgada por Elena Pavel. En el ecuador de la segunda parte recuperó en la frontal Kristina Fisher un balón que acabó en mano a mano de Princella Adubea que salvó Cata y un disparo posterior de Danica Evans lo taponó una defensora. Respondió el Sevilla con un disparo de Olga tras revolverse en el área que detuvo Chelsea. A 16 minutos para el final, tras una falta sobre la recién entrada Natalia Nogareda, disparó alto otra jugadora de refresco, la debutante Danica Evans, que finalizó así una acción iniciada por Princella Adubea y Kristina Fisher. Con el equipo de Huelva cada vez más volcado en el campo rival, solo minuto después, tuvo que intervenir Korina para desviar a córner un disparo de Karpova en el área.Con el Sporting buscando el empate cada vez con más insistencia, el Sevilla quería sentenciar, como en una contra que montó tras perder la pelota Castelló en tres cuartos de campo, pero despejó el peligro en el área Cinta Rodríguez enviando la pelota a saque de banda (78’). El Sporting siguió yendo a la carga a por el empate, pero sin puntería, como en un disparo desviado de Marie-Yasmine Alidou tras una falta colgada por Elena Pavel (81’). Por su parte, el Sevilla volvió a crear peligro con una jugada entre Karpova y Olga que acabó con un cabezazo desviado de Ana F. (87’).Una de las últimas acciones de peligro antes de cumplirse el tiempo reglamentario fue un disparo desviado desde fuera del área de Danica Evans tras recibir de Natalia Nogareda (89’). Ya en tiempo de prolongación pudo forzar un córner Danica Evans a pesar de un claro agarrón de Cometti antes de entrar en el área que también quedó impune (92’). El saque de esquina lo cabeceó alto Princella Adubea (93’). Todavía habría tiempo para una ocasión más antes del final, un centro-chut de Kristina Fisher que detuvo Cata (95’).A partir del próximo martes (10:00, Los Rosales) el Sporting Huelva, Ciudad que Marca comenzará a preparar su próximo compromiso, en el que recibirá al Rayo Vallecano de Madrid el próximo domingo 2 de febrero a partir de las 12:00 en los campos federativos de La Orden.

Ficha técnica

Sevilla: Cata, Lucía, Isabella, Olga, Virgy (Zdunek, 65’), Payne (Ana F., 82’), J. Morilla (Karpova, 57’), Bores (Maite, 90’), Cometti, Falknor y Almudena.

Sporting Huelva, Ciudad que Marca: Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Fatou Kanteh (Princella Adubea, 60’), Mascaró (Danica Evans, 60’), Kristina Fisher, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal (Natalia Nogareda, 67’) y Marie-Yasmine Alidou.

Árbitra: Acevedo Dudley (c. catalán). Amonestó a la local Lucía (38’) y Olga (94’) y a los visitantes Sandra Bernal (58’) y Rubén Santiago (delegado, 77’).

Gol: 1-0 Jenni Morilla (35’).

Incidencias: encuentro correspondiente a la 18ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en el campo Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios del Sevilla FC.