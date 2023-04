El Sporting de Huelva buscará alejarse de los puestos de descenso ante el Real Madrid

Cinco últimas jornadas en la Liga F 2022/2023 para el Sporting Club de Huelva, que recibe en el campo de fútbol del Club Deportivo Lamiya este domingo a partir de las 16:00 al Real Madrid Club de Fútbol Femenino.



Tras la importantísima victoria del último fin de semana en Paterna, el Sporting Club de Huelva llega a la 26ª jornada con la tranquilidad de que al término de la misma seguirá fuera de los puestos de descenso, de los que se quiere alejar enlazando una nueva victoria consecutiva.



Enfrente no tendrá un rival fácil. No en vano, el equipo madrileño es quinto en la clasificación con 44 puntos. Sin embargo, el Sporting ya sabe lo que es ganar esta temporada a su rival de este fin de semana, ya que el pasado 26 de noviembre logró una trabajada victoria por 2-3 en el Fernando Torres.



Para este partido se ha dado continuidad a la promoción según la cual los abonados podrán llevar a otro aficionado a coste cero para animar a las espartanas. Además, hay una promoción de 2×1 en entradas para el público en general (2 localidades al precio conjunto de 10 euros). La venta anticipada está disponible en kiosco Recreativo (c/ Mazagón) e Intersport Hobby Huelva (c/ Méndez Núñez).