El Sporting recibe la visita del Tacón

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca regresará mañana a los campos federativos de La Orden en el primer partido como local de 2020 y de la segunda vuelta. Será ante el Club Deportivo Tacón a partir de las 12:00, en un encuentro en el que el equipo de Antonio Toledo intentará dar otro paso hacia la permanencia.

Según Antonio Toledo, este encuentro “no es una final porque todavía quedan muchos puntos en juego, quedan 14 partidos, pero sí es un partido importante porque si podemos conseguir ir sumando los partidos de casa a la larga no vamos a pasar apuros, pero es un rival un poco engañoso porque si de verdad como grupo, como conjunto, no han dado todo lo que puede dar, individualmente estamos ante uno de los mejores equipos de la competición, con jugadoras estrellas como Jakobsson, como Peter, como Asllani, como Thaisa, jugadoras que han jugado mundiales en selecciones como Suecia, como Brasil, como Alemania, de titular, un equipo hecho con mucho dinero. A base de talonario han conseguido formar un grandísimo equipo pero que hasta ahora como conjunto no han dado lo que podían dar”.

Para este encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Primera Iberdrola, Antonio Toledo recupera a Natalia Nogareda tras incorporarse el pasado lunes a los entrenamientos tras superar su lesión de ligamento lateral externo. Sigue siendo baja Irene Rodríguez, cuya lesión en el tobillo la mantiene de baja una semana más, al igual que Marta Peiró, con una tendinitis en la rodilla.

La gran novedad será la inclusión en la lista de Kristina Fisher. El primer fichaje invernal se ejercitó con sus nuevas compañeras nada más llegar a Huelva y estará entre las 18 jugadoras convocadas por Antonio Toledo tras la sesión. Con todo ello, la lista de convocadas está formada jornada por las siguientes 18 futbolistas: Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Fatou Kanteh, Mascaró, Natalia Nogareda, Kristina Fisher, Princella Adubea, Selena Babb, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Yoko Tanaka, Peace Efih, Marina Steindl, Marie-Yasmine Alidou y Cristina S.

Desde el cuerpo técnico se ha lanzado un llamamiento a la afición para los encuentros como local en esta segunda mitad de campeonato: "Nosotros tenemos una segunda vuelta donde los partidos de casa son fundamentales. Tienen que pasar por aquí el Tacón, el Rayo Vallecano, el Betis, el Espanyol, el Granadilla de Tenerife... Son partidos que si los sacamos adelante estamos salvados, porque yo creo que la permanencia puede estar entre 26 y 28 puntos. El equipo actualmente tiene 14 y tenemos que ponernos las pilas todos, no solamente las jugadoras y el cuerpo técnico, sino la afición. La afición tiene que marcar en los partidos de casa con su presencia, con sus ánimos, apoyando a las jugadoras, para que este campo sea importante y podamos hacer que pase la permanencia por ahí".