El Sporting Huelva visita al Logroño este domingo en Las Gaunas

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca visita este domingo a las 13:00 al CD Escuelas de Fútbol de Logroño en Las Gaunas en el partido correspondiente para ambos equipos a la séptima jornada de la Primera Iberdrola. Será televisado en directo por #Vamos.

El equipo onubense buscará la segunda victoria de la temporada después de una nueva derrota por la mínima, la de la pasada semana en el Nuevo Colombino ante el Deportivo: “Hemos perdido cuatro partidos por 1-0. El equipo es competitivo, pero no acabamos de sumar puntos. Para sumar puntos tenemos que marcar goles y es evidente que tenemos ahí una carencia bastante importante que nos hace ser el equipo menos realizador de la categoría y eso lo tenemos que mejorar. Estamos trabajando diariamente para ello y esperemos que cambie lo antes posible”, decía al respecto Antonio Toledo.

El técnico onubense también recordó en la previa de este encuentro que “en el partido con el Deportivo, en la segunda parte, hicimos méritos para llevarnos un resultado mejor que el que al final reflejó el marcador. Tuvimos un gol legal, en el que la linier levantó la bandera de forma indebida, y luego un par de ocasiones muy claras, debajo de la portería, sobre todo de Cinta, pero no acabamos de meterlas”.

Antonio Toledo ha trabajado una semana más en la finalización de cara al gol, principal losa del equipo en este inicio de temporada, ya que solo ha conseguido hacer un tanto desde el inicio de la competición: “Ahora mismo no tenemos que mirar al rival, solamente las necesidades que tenemos. No es un rival de los más fáciles para ir fuera de casa, porque lleva esta temporada tres victorias como local en Las Gaunas, marcando 4 goles al Rayo, 5 goles al Tacón, ganó al Sevilla también 1-0. Nosotros no tenemos que mirar eso sino tener ambición, tener ganas de ganar e ir a Logroño a por todas”. Viendo esos números del conjunto riojano, “deportivamente no” es el mejor rival al que enfrentarse, “pero el próximo es el que tiene que ser para cambiar la dinámica y es el Logroño”.

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca sigue teniendo las bajas por lesión de Natalia Nogareda y la de Patri Ojeda. Por tanto, la convocatoria será la misma las últimas dos jornadas, formada por: Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Oluwatobiloba Olanrewaju, Irene Rodríguez, Fatou Kanteh, Mascaró, Sara Navarro, Princella Adubea, Selena Babb, Marta Peiró, Castelló, Sandra Bernal, Yoko Tanaka, Marina Steindl, Peace Efih y Marie-Yasmine Alidou.