El Sporting Club de Huelva quiere reeditar sus éxitos en la Copa de Andalucía

El Sporting Club de Huelva regresa hoy jueves a la Copa de Andalucía, competición en la que se proclamó ganador en sus primeras tres ediciones, en uno de los últimos encuentros antes del inicio de la Primera Iberdrola 2021/2022.

Para el entrenador sportinguista, Antonio Toledo, la disputa de un torneo de estas características a poco más de una semana vista para el inicio de la liga "viene bien porque se va a disputar miércoles, el jueves y el viernes y entonces queda margen suficiente para el fin de semana siguiente la liga. Y siempre viene bien enfrentarte a equipos de tu liga o de Reto, que también tiene equipos de bastante nivel, como el Córdoba, Granada y Pozoalbense".

Tras la recuperación de Vanesa Santana en los últimos días y llegada anoche de Mayra Ramírez tras un largo proceso burocrático para poder tener toda la documentación en regla para poder regresar a nuestro país, Antonio Toledo podrá contar con toda la plantilla para la disputa del torneo.

El técnico del Sporting se congratulaba de que "afortunadamente" ya podrá disponer de todas las jugadoras: "hasta esta semana el consulado no ha resuelto el tema y en unas horas estará en Huelva", decía acerca de Mayra Ramírez.

El conjunto sportinguista está exento de la ronda de cuartos de final, que se disputó ayer, por su clasificación como segundo mejor equipo andaluz la temporada pasada en la liga, por lo que se enfrentará a partir de las 21:00 horas de hoy jueves al ganador del partido entre el Real Betis Balompié Féminas y el Córdoba C.F. El encuentro se disputará en el Municipal Antonio Márquez Campos de la localidad malagueña de Mijas.

Con este torneo se pone ya fin a la pretemporada, que "siempre se me hacen cortas. Me gustaría que duraran un par de semanas más para trabajar con más tiempo pero la actitud del equipo y en cuanto a intensidad y todo lo veo muy bien, estoy muy satisfecho con el trabajo que están realizando. He visto bastante evolución en el equipo, a las nuevas evidentemente les está costando un poquito más adaptarse pero espero que tengamos un bloque consolidado bastante pronto".

Y es que también destacó la integración de las que llegan por primera vez a nuestro país: "somos un equipo que miramos bastante antes de dar el paso de fichar. A las extranjeras, a las que les cuesta más la adaptación, las veo muy bien. Tanto Hannah como Freja están en muy buen nivel y el resto también, porque somos un equipo bastante familiar en ese aspecto, y muy pronto se integran en el grupo".

Así, la expedición que saldrá hoy a las 15:00 horas hacia Mijas estará formada por las siguientes 19 jugadoras: Chelsea, Stephannie Blanco, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Leti, Judith Luzuriaga, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Anita Marcos, Hannah Keane, Emily Dolan, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Chini, Freja, Paula Romero y Gey.