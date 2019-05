Sexto puesto individual y primero por equipos para Emilio Martín en Francia

Emilio Martín logró ayer el 6º puesto individual y 1º por equipos en una nueva etapa del Gran Premio de Francia, en Lomme.

La prueba se disputó “con frío y bajo una lluvia constante que ha dificultado mucho disfrutar de la carrera. Formato diferente, multitransiciones que aunque suele ser duro premia a los más fuertes en meta. Circuito de carrera que era un cross puro y duro (nunca he corrido un duatlón cross que fuera más cross que el de hoy) y circuito de bici de solo 2,8 kilómetros, que con las condiciones lo hacía bastante técnico”, asegura el onubense.

“En el 2º tramo de carrera he pensado seriamente en retirarme porque no iba, pero he decidido pelear y me voy con un 6º puesto que me deja satisfecho, sobre todo porque ha servido para que podamos ganar esta 3ª etapa. Este año va a haber emoción hasta el final por ver quien gana, si Metz o nosotros (Gonfreville). Nos olvidamos de Francia hasta septiembre y nos centramos en lo que viene pronto", concluye el doble campeón del mundo de duatlón.

Emilio conquistó la medalla de plata en el reciente Mundial disputado en Pontevedra.