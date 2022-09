Sevilla Atlético - San Roque de Lepe (1-2): Primeros puntos aurinegros

Victoria de mucho mérito para el San Roque de Lepe en su visita al Sevilla Atlético. Son los tres primeros puntos para el equipo de Juanma Pavón en la presente temporada, unos puntos que traerán tranquilidad a plantilla y afición lepera para encarar con más confianza y seguridad los próximos encuentros.

No fue un triunfo fácil para el conjunto aurinegro en un partido que dominó con claridad el filial sevillista durante la primera media hora de juego, en la que consiguió adelantarse y dispuso de ocasiones para dejar el partido casi sentenciado, pero dos golazos en la segunda mitad, el primero de Pablo González nada más volver de vestuarios y poco después de Iván Robles, le permitió al San Roque remontar el marcador y superar a un equipo llamado a pelear por los puestos altos de la clasificación.

Pavón apostó de inicio por el mismo centro del campo del día del debut en liga, con Gustavo Quezada y Joel en labores de contención y Camacho con funciones más creativas. Arriba, Pablo González fue el elegido para ocupar el puesto del lesionado Brian Triviño, titular en los dos primeros partidos. La otra novedad en el once lepero fue la vuelta de Antonio López al centro de la zaga tras cumplir su partido de sanción la semana pasada.

El filial sevillista salió queriendo dominar en los primeros minutos de partido, llegando a pisar el área lepera en varias ocasiones en este arranque de partido, aunque sin mayores consecuencias para el marcador. Hasta que en el minuto 13 Carlos Álvarez, en posición bastante dudosa, aprovechó el despeje en corto de David Robador a un disparo duro de Nacho Quintana para batir al portero aurinegro por debajo de las piernas.

Solo tres minutos después pudo ampliar su ventaja el Sevilla Atlético, pero en esta ocasión Capi no acertó con la portería del San Roque cuando parecía que el segundo gol iba a subir al marcador.

Hasta el minuto 20 no pisó el equipo lepero el área sevillista con un par de saques de esquina que no acabaron de encontrar rematador. Al menos, estas dos jugadas sirvieron para que el San Roque se sacudiera el dominio inicial sevillista, pero las carencias que está teniendo en ataque en estas primeras jornadas el equipo lepero volvieron a quedar de manifiesto. Hasta el minuto 33 no tuvo la primera ocasión de relativo peligro con un disparo de Camacho desde el borde del área que salió cerca del palo derecho de la portería de Matías.

El tramo final de la primera mitad vio los mejores minutos del San Roque, con mayor posesión de balón que el rival y pasando mucho tiempo en campo contrario, pero ese pase que habilitase a un rematador o ese centro propicio para un delantero no acababan de llegar. Ni siquiera en acciones individuales conseguía el equipo de Pavón inquietar la portería sevillista.

La segunda mitad comenzó con susto para el San Roque, pero Arcos remató de forma inocente a las manos de David Robador cuando estaba solo delante del portero lepero. Pero, cosas del fútbol, de esa clara oportunidad local, se pasó en la jugada siguiente al gol del empate aurinegro. Esa acción individual que se estaba echando en falta hasta el momento apareció en las botas de Pablo González que se sacó un gran disparo fuerte y colocado desde el borde del área que se coló muy cerca de la escuadra de la portería de Matías.

El gol hizo daño al Sevilla Atlético durante varios minutos, hasta que Carlos Álvarez, su mejor jugador en la primera mitad, se marcó una gran jugada individual que acabó con asistencia para Nacho Quintana, pero en esta ocasión David Robador sí estuvo acertado para repeler con su pie derecho el remate que buscaba la red del atacante sevillista.

El partido ahora sí estaba equilibrado, sin un dominador claro y con los dos equipos repartiéndose el control del balón y buscando el área contraria. La entrada de Charaf tras el descanso contribuyó a la mejoría en el juego lepero que consiguió, primero igualar el dominio del Sevilla Atlético, y después adelantarse en el marcador en el 67 por medio de Iván Robles que remató llegando desde atrás un gran centro pasado de Sergio García.

Ahora sí reaccionó con rapidez el filial sevillista que dispuso hasta de tres claras ocasiones consecutivas, pero ahora, primero David Robador y a continuación Becken casi sobre la línea evitaron el empate local. Estos minutos de acoso concluyeron con un intento de remate de Talaverón peinando un disparo de Arcos desde fuera del área que no encontró portería.

El San Roque volvió a sacudirse el acoso del rival. Ni siquiera los cambios ofensivos introducidos por el técnico local buscando el empate acabaron de dar sus frutos ante una defensa lepera que ahora sí supo controlar los ataques rivales.

Y cuando el San Roque tenía el balón, intentaba frenar el ritmo del juego dejando que pasasen los minutos. Incluso en el minuto 90 dispuso de una ocasión para sentenciar el partido en las botas de Santisteban, pero su remate lo atrapó Matías con seguridad.

Ficha técnica

Sevilla Atlético: Matías; Valentino, Juanmi, Ramón (Xavi Sintes, 85’), Pablo Pérez; Lulo (Adrián Peral, 85’), Ismael (Diego Talaverón, 62’), Arcos (Musa, 69’); Carlos Álvarez, Capi (Johansson, 69’), Nacho Quintana.

San Roque de Lepe: David Robador; Iván Robles, Becken, Antonio López, David León; Gustavo Quezada (Charaf, 46’), Joel (Pedro Inglés, 86’), Camacho (Marrufo, 68’); Pablo Haro, Pablo González (Santisteban, 79’), Sergio García (Jacobo, 68’).

Árbitro: Aranda Delgado, del comité andaluz, auxiliado por Muñoz Pérez y Vázquez Tobar. Mostró tarjeta amarilla a Nacho Quintana y Carlos Álvarez por parte local, y a los visitantes Antonio López y Marrufo.

Goles: 1-0, Carlos Álvarez (13’). 1-1, Pablo González (47’). 1-2, Iván Robles (64’).

Incidencias: Partido de la 3ª jornada en el grupo 4 de Segunda Federación disputado en el estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva del Sevilla FC.