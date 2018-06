Fue uno de los más destacados del partido, si bien su acierto quedó empañado por ese tercer gol encajado en la recta final. Pese a todo, Diego Costa dijo estar "muy contento por poder marcar", aunque no tardó en lamentar el punto sumado por España en su estreno mundialista.

"Fue una pena ese último gol. El partido estuvo muy lindo, muy disputado, pero nos vamos con la mala sensación de dejar escapar la victoria después de haber conseguido remontar", reconoció el hispano-brasileño.

Costa no sólo se sentía contrariado por el empate. También porque, a su juicio, España mereció ganar. "Tuvimos mucho más la pelota y las ocasiones y conseguimos darle la vuelta al primer gol de ellos. Pero estas cosas pasan", se resignó.

Aunque la pregunta era obligada por lo ocurrido en los últimos días, el jugador del Atlético prefirió no entrar a valorar la situación del vestuario tras la destitución de Julen Lopetegui. "Da igual lo que haya pasado, en el campo tenemos que jugar y darlo todo", zanjó.

Si Costa enfiló el camino a los vestuarios con sentimientos encontrados, un tanto de lo mismo le sucedió a Isco, para quien "el orgullo y el corazón" que España demostró en el Estadio Fisht de Sochi no se vio del todo recompensado.

"Supimos sobreponernos a un gol en el minuto 3, a otro cuando mejor estábamos jugando... Y aun así nos pusimos por delante en el marcador. Pero esto es un Mundial, nadie te va a regalar nada", reflexionó el malagueño.

El jugador del Real Madrid también recordó que España no jugó sola. Que enfrente, Portugal y, sobre todo, Cristiano Ronaldo, les pusieron las cosas difíciles en algunas fases del encuentro.

"Ellos también tienen virtudes y buenos jugadores, ya se ha visto. Por eso creo que en líneas generales fue un buen partido y que, aunque no consiguiéramos la victoria, las sensaciones que nos llevamos son buenas. Así que toca pensar ya en el siguiente rival", valoró.

Que España se sacudió las adversidades y brilló ante Portugal es innegable. Que De Gea concentró toda la cuota de protagonismo negativo, también. Pero Isco salió en su defensa, quitándole hierro a su pobre actuación: "Ya es mayorcito y sabe que estas cosas pueden pasar. A todos nos ha ocurrido alguna vez. Dentro de cuatro días tendrá otra oportunidad para reivindicarse".

Eso es lo que hizo Nacho tras cometer un dudoso penalti y poner en bandeja el primer gol de Cristiano. Eso sí, el zaguero no tuvo que esperar a que se disputase otro encuentro para conseguir su propósito. Fue suficiente con marcar un golazo, el tercero de España.

"Ya he visto varias veces el gol y la verdad es que me da mucha alegría haber marcado", reconoció el madrileño. "Así me pude olvidar un poco del penalti, que yo creo que lo toqué, pero estaba intentando levantar la pierna. Mi intención no era tocarlo", añadió.

"Nos vamos con un pelín de mal sabor de boca por el empate. Nos encontramos con un partido que veníamos trabajando muchos días. Portugal demostró ser un equipo muy fuerte en las contras y conseguimos sobreponernos a eso. Por esa parte estamos contentos, pero sí que es una lástima el marcador final", comentó Nacho.

Optimista, el defensa optó por ver el vaso medio lleno y mirar al frente: "Tenemos que aprender de lo que ha pasado y estar preparados para que esto no vuelva a repetirse".