Satisfacción plena del CD Náutico de Punta Umbría

El Club Deportivo Náutico de Punta Umbría acaba con gran la satisfacción el Provincial disputado el pasado fin de semana en Isla Canela. El club costero acudió a la cita con la vela onubense con nueve regatistas y se llevó el triunfo en la categoría sub 13 masculina, con Rodrigo Luis González, mientras que Juan José Martín acabó segundo, también en categoría masculina pero en sub 16. Además, hay que sumar que Julia Sabido se adjudicó la plata en sub 13 femenino, completando los tres podios obtenidos por la entidad puntaumbrieña.

Un total de 35 regatistas tomaron parte en la cuarta entrega del Provincial de Óptimist en Isla Canela, para un total de cuatro pruebas disputadas, ya que la ausencia de viento idóneo para la competición impidió la realización de las seis previstas por la organización del torneo. Así pues, satisfacción en la delegación del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría, sobre todo porque va consolidando regatista en el ámbito provincial.La próxima parada tendrá lugar en aguas del Algarve portugués, concretamente en Vilamoura para participar en el Torneio Internacional de Vela do Carnaval, regata que servirá de preparación a los jóvenes deportistas para disputar la segunda fase de la Copa de Andalucía de Vela Óptimist que se celebrará los próximos 9 y 10 de marzo en Isla Canela.