Un San Roque sin sentimentalismos

Castilleja y San Roque de Lepe se citan a partir de las 12:00 de mañana en el Antonio Almendro de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta en partido correspondiente a la jornada 6 en el grupo 10-B de Tercera División. Hasta aquí nada que se salga de lo normal en una temporada que no lo es. Pero a casi nadie le puede caber la duda de que este partido fue de los primeros que buscaron los aficionados aurinegros cuando salió el calendario de la presente temporada por un motivo muy claro y notorio: será una cita en la que el presente del equipo lepero se enfrente a su pasado, brillante y no muy lejano, representado en la figura de Alejandro Ceballos, actual entrenador del Castilleja.

Los éxitos conseguidos por el técnico sevillano en los muchos años que permaneció en la entidad lepera, con hechos tan recordados por todos sus aficionados como dos ascensos a Segunda B y el título de Copa Federación, le otorgan un carácter especial a cualquier enfrentamiento que tenga el San Roque con un equipo entrenado por Alejandro Ceballos. Mucho más si, como ocurre en esta ocasión, el equipo que se haga con los tres puntos en juego dará un paso muy importante para meterse de lleno en los puestos altos de la clasificación en una liga tan corta como la actual.

Castilleja y San Roque llegan a la cita de mañana separados por un solo punto, 6 para los sevillanos en la 6ª plaza y 7 para los leperos en la 5ª, después de cuatro partidos disputados por cada uno de los dos contendientes, mientras que la cabeza la comparten Ciudad de Lucena y Puente Genil con 9 puntos, curiosamente dos conjuntos que su única derrota la han sufrido a manos de los dos equipos que hoy se miden en el Antonio Almendro, lo que da idea de la igualdad del grupo y de la importancia de salir hoy victorioso.

Así que, dejando a un lado cualquier tipo de sentimentalismos, lo que debe hacer el San Roque es centrarse en intentar acercarse al equipo que sorprendió a todos en el tramo final de la temporada pasada, justo desde que Antonio Fernández Rivadulla llegase al banquillo lepero, y que de momento en esta campaña no ha sido capaz de mostrar más que en tramos puntuales de algunos partidos. El propio Fernández no tiene reparos en admitir que las cosas no están saliendo como a él le gustaría y no deja de buscar alternativas, incluso dentro de un mismo partido, para tratar de encontrar ese modelo de juego con el que consiguió resucitar el año pasado a una plantilla que parecía perdida.

Así las cosas, lo que sí parece funcionar, como la defensa, mejor no tocarla, mientras que de medio campo hacia delante sí podría haber novedades con la entrada de Fernandito en una de las bandas y la vuelta de Pablo Ortiz al once titular tras iniciar el partido de la semana pasada desde el banquillo y formar en el doble pivote junto a Joel, hasta el momento uno de los destacados del equipo lepero junto al central de la cantera Antonio López.

Por su parte, Ceballos, como es habitual en él, cita a toda su plantilla para sus partidos como local, una convocatoria en la que destacan el veterano Cifu, que ha recalado esta temporada en el Castilleja tras dos años en Isla Cristina, o el delantero Álvaro Cascajo procedente del Atlético Onubense y autor de dos de los seis goles conseguidos por su equipo hasta el momento.