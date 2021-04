El San Roque quiere subirse al tren de la segunda fase

Ya toca ganar. Ese será el único y claro objetivo del San Roque de Lepe en el partido que le enfrenta mañana a la AD Ceuta a partir de las 12:00 en el Ciudad de Lepe. La jornada de descanso por la suspensión del choque de la semana pasada por casos de covid-19 en el Xerez DFC le debe haber servido a cuerpo técnico y plantilla aurinegros para reflexionar tras las dos derrotas sufridas en las dos primeras jornadas de la fase de ascenso a Segunda División RFEF.

Esos dos traspiés, ante su rival de hoy en terreno ceutí y ante Xerez CD en Lepe, injusto, sí, pero lo que cuenta es el resultado, hicieron que el equipo entrenado por Antonio Fernández perdiera la ventaja con la que encaraba esta segunda fase de la liga tras un gran sprint final en la primera, pero el peculiar sistema de clasificación y de puntuación de esta temporada ha provocado que, aún sin jugar y aprovechando el empate de Ciudad de Lucena y Xerez CD este miércoles en otro partido aplazado también por Covid-19, en este caso en el conjunto lucentino, el San Roque recupere una de las dos primeras posiciones de la clasificación que darían el ascenso directo al final de esta fase.

Esto no pasa de ser una situación circunstancial que se podría revertir si hoy no consigue los tres puntos ante el Ceuta, un equipo que ya sabe que no puede optar al ascenso directo y que tendrá que buscar sus opciones a través de las eliminatorias posteriores al final de la segunda fase. Este dato puede ser un arma de doble filo para el cuadro lepero, que se puede encontrar hoy un rival que se tome el partido sin ningún tipo de presión más que las propias del partido en sí sabiendo que los puntos no son tan importantes para ellos como para el San Roque.

En cuanto al posible once inicial que presente hoy Antonio Fernández, es seguro que habrá novedades con respecto al último partido disputado, el de hace dos semanas ante el Xerez CD. El primer cambio seguro será el de Camacho, que acabó lesionado ese partido tras ser objeto de un gran número de faltas que terminaron produciéndole una herida en su pierna izquierda que requirió de puntos para ser reducida. Tampoco estará Antonio López, que cumple ciclo de cinco amarillas. Becken y Miguel Reina podrían ser sus sustitutos, recuperando así plazas de titulares, sin descartar la opción de Javi Medina.

En la AD Ceuta, José Juan Romero tendrá las bajas seguras de los lesionados Pablo, Dani Muñoz y Kevin Woloso, se puede sumar para este partido la ausencia de Ismael César, uno de sus jugadores de más calidad en ataque, también con problemas musculares. Tampoco estará en el Ciudad de Lepe el portero suplente Maqueda, expulsado en el banquillo en la derrota de su equipo en casa ante el Ciudad de Lucena por 2-3. La noticia positiva para el técnico ceutí es que el central Jaime se ha ejercitado con normalidad tras perderse el partido del pasado domingo ante el Ciudad de Lucena.

El empuje y el apoyo de la afición lepera deben ser otros factores que ayuden a su equipo a llevarse la victoria y mantener así sus opciones de ascenso directo, además de borrar el mal sabor de boca de la derrota en el último partido, primera como local desde que Antonio Fernández llegó al banquillo aurinegro.