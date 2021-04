El San Roque quiere continuidad

La cercanía de ese hipotético ascenso, eso sí, cimentada con sólidos argumentos, ha vuelto a hacer renacer la ilusión en la afición lepera y dentro del propio club que ha lanzado la campaña ‘Juntos hacia la gloria’ con rap incluido del rapero local Zeta Sth y con la participación de todos los componentes de la plantilla. Todo sea por contribuir al objetivo común de toda la familia aurinegra, que no es otro que el ascenso de categoría.

Otra muestra del buen momento del San Roque es que, dejando a un lado al lesionado de larga duración David Toro, su entrenador tiene a toda su plantilla disponible , entre ellos dos futbolistas que no acabaron de cuajar en Ceuta como Nané y Borja Jiménez y que, sin embargo, en Lepe están ofreciendo un gran rendimiento. También estará hoy en el partido la estrella aurinegra, Abeledo, mientras que el jugador más destacado del Ceuta durante la temporada, Pablo, autor de 13 goles durante la campaña, la mitad de los anotados por su equipo, se perderá por una lesión en su hombro derecho lo que queda de competición.

En ese sentido se expresaba en la previa del partido de hoy el entrenador del Ceuta, J osé Juan Romero: “nos enfrentamos al mejor rival de la Liga regular que ha hecho unos números extraordinarios y que tiene muy próximo el ascenso. Lo tendría que hacer muy mal para no ascender. Nosotros seguiremos en la misma línea, pensando sólo en ese partido intentando hacer las cosas muy bien. Tenemos que hacerlo muy bien para estar a la altura de ellos y poder ganar”.

La Palma competirá al máximo, a pesar de su déficit de puntuación

No ha sido un regreso fácil el de La Palma a Tercera División. Tras un comienzo duro, el cuadro condal ha ido recuperando el paso, pero su mejoría y su juego no le han dado para lograr los resultados suficientes como para afrontar con garantías la segunda fase de la temporada. Con un déficit importante de puntos iniciará la segunda fase el combinado de Mario Rodríguez, que luchará con uñas y dientes por evitar el descenso a la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol. La primera de las paradas será Conil. Los onubenses se medirán al equipo gaditano mañana a partir de las 12:00 en el Municipal Antonio Pérez Ureba. La Palma parte como colista con 13 puntos, mientras que el Conil es segundo del subgrupo por la permanencia con 20 puntos, seis menos que el Sevilla C.