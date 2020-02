El San Roque prolonga su buena racha y empata a domicilio (1-1)

Séptimo partido sin perder para el San Roque de Lepe. El equipo lepero consiguió arrancar un punto de su visita al Sevilla C prolongando así su racha de buenos resultados. No ha sido el de hoy el mejor partido de los hombres de Antonio Fernández, sobre todo en ataque, pero la entrega y la confianza en lo que hacen les permitió empatar ya en tiempo de descuento un partido que se le puso muy complicado mediada la primera mitad ante un filial sevillista muy sólido y que maniató durante muchos minutos a los atacantes leperos. Lo mejor de este resultado es que la ventaja sobre el descenso continúa creciendo y ya es de 9 puntos, un dato impensable hace solo poco más de un mes.

El técnico aurinegro apostó de inicio por el mismo once que venció la semana pasada al Conil, lo que dio paso a unos primeros minutos de juego en los que, aun sin mostrar la claridad de ideas de ese último partido, sí fue el equipo lepero el que tuvo mayor posesión de balón y más presencia en el terreno rival, aunque sin llegar a pisar el área con peligro. De hecho, hasta el minuto 21 no se produjo el primer intento de buscar la puerta contraria con un lanzamiento de Abeledo desde fuera del área que se marchó muy desviado.

El segundo filial del Sevilla FC daba la sensación de mostrarse cómodo con este planteamiento esperando bien plantado en su parcela a que llegase su momento. Ese momento llegó en el minuto 25 cuando Cristóbal controla un balón en el área lepera y a la media vuelta bate a David Robador de tiro cruzado poniendo a su equipo por delante al primer intento y haciéndole al cuadro lepero el primer gol en contra en los últimos cuatro partidos.

Pudo empatar el San Roque en el 28 con un duro remate de Abeledo al que respondió Adrián con una gran parada, aunque la jugada ya estaba anulada por fuera de juego previo del atacante aurinegro. De todos modos, aunque esa jugada no valiese, sí demostraba que el equipo entrenado por Antonio Fernández no iba a entregarse sin dar batalla.

Lo que pasó a continuación es que el conjunto lepero no volvió a pisar el área local hasta llegar al descanso, mientras que, por su parte, se pudo comprobar que a este filial sevillista no le hace falta mucho para llevar peligro sobre la portería contraria. En su segundo acercamiento sobre el área lepera, el equipo entrenado por Lolo Rosano a punto estuvo de aumentar su renta en un remate de cabeza de Otero en un saque de esquina que salió rozando el palo derecho de la puerta defendida por David Robador. Casas también tuvo su ocasión para marcar en el tramo final de la primera mitad en una jugada individual a la contra que concluyó con un tiro raso que repelió con los pies el portero lepero.

El mismo jugador volvió a ser protagonista en los primeros compases de la segunda mitad con una jugada similar que acabó en esta ocasión con el balón fuera tras rozar en el poste.

No acababa el San Roque de entrar en el partido ni de llegar con peligro sobre la portería de Adrián, lo que obligó a su entrenador a buscar alternativas, obligado, además, por la lesión de Miguel Reina. David López fue su sustituto y poco después era David Toro el que entraba al terreno de juego haciendo así su debut con la camiseta aurinegra tras su reciente fichaje. Una falta directa lanzada por Abeledo que desvió a saque de esquina Adrián tras tocar en la barrera y un cabezazo de Becken a centro de Fernandito al que respondió el portero sevillista con acierto fueron los avisos de que el San Roque iba a por el empate.Con algo más de un cuarto de hora por delante Antonio Fernández decide jugársela al todo o nada introduciendo a Toscanini, ‘9’ puro, por Siles, un central, en busca de, al menos, mantener la racha de partidos sin perder una semana más. Sin embargo, no era el día de los atacantes aurinegros que en muy pocas ocasiones consiguieron superar el entramado defensivo del Sevilla C. Eso sí, si en el terreno de juego está Abeledo, siempre está la opción de que pueda surgir algún detalle de calidad como el que tuvo en el minuto 87 con una falta directa que envió al larguero de la portería local.

Parecía que ahí se esfumaban las opciones leperas para empatar, pero este San Roque de Antonio Fernández es un equipo en estos momentos con un gran confianza en sus posibilidades y un balón suelto en el área del Sevilla C le sirvió a Toscanini para hacer el gol del empate en el primero de los siete minutos de prolongación decretados por el árbitro del encuentro.

Ficha técnica

Sevilla C: Adrián; Fernando, Carmona, Marcos Otero, David León; Cano (David Rodríguez, 65’), Cristóbal; Francis (Juan Andrés, 72’ (Raúl, 80’)), Vacas, Jaime; Casas.

San Roque de Lepe: David Robador; Becken, Lucas Correa, Siles (Toscanini, 72’), Azael; Miguel Reina (David López, 55’), Joel, Camacho (David Toro, 60’); Fernandito, Robert, Abeledo.

Arbitro: Alonso Ramírez, auxiliado por Macías Fornell y López Salinas. Mostró tarjeta amarilla a los locales David León y Cano.

Goles: 1-0, Cristóbal (25’). 1-1, Toscanini (90’).

Incidencias: partido de la 23ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División, primera de la segunda vuelta, celebrado en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla.