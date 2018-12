El San Roque no pasa del empate ante el Sevilla C (0-0)

El San Roque de Lepe no pudo encadenar ante el Sevilla C su segunda victoria consecutiva, a pesar de ser el único equipo que lo intentó a lo largo de los noventa minutos. El acierto que tuvo el pasado sábado en Gerena fue lo único que le faltó ayer al conjunto lepero, aunque al menos le queda el consuelo de conseguir un segundo partido en el que mantiene su portería a cero. La inoperancia del filial sevillista ayudó a que Nico Monclova tuviese una mañana plácida en el día de ayer.

Con las únicas novedades en el once titular de Siles y Sergio Martínez en defensa tras cumplir la semana pasada sus respectivas sanciones, el cuerpo técnico provisional aurinegro comandado por Adrián Gaitán decidió repetir el esquema y los hombres que tan buen resultado les había dado en la última jornada ante el Gerena, juntando en posiciones de ataque a futbolistas de mucha calidad dentro de la categoría y con muchos intercambios de posiciones, aunque en la mayoría de las ocasiones era Sergio Rodríguez el que se ubicaba en la posición y función de falso nueve.

Con esta disposición táctica y con el dominio territorial en poder del San Roque desde el arranque del partido, las primeras llegadas sobre el área del segundo filial sevillista no se hicieron esperar, pero ni Ekedo, que no llegó por milímetros al remate en el minuto 1, ni Sergio Rodríguez que no pudo controlar en el punto de penalti en el 8 tuvieron la fortuna necesaria para convertir en gol dos buenos servicios de Miguelito desde la banda derecha.

Con las únicas novedades en el once titular de Siles y Sergio Martínez el cuerpo técnico provisional aurinegro comandado por Adrián Gaitán decidió repetir el esquema

Un balón suelto a los 12 minutos de partido cerca del centro del campo en terreno lepero que a punto estuvo de convertir en gol el delantero Ryan con un disparo desde unos 45 metros con Nico Monclova adelantado, provocó el primer susto para el San Roque. A partir de ese momento las fuerzas se nivelaron, aunque seguía siendo el conjunto local el que quería llevar la iniciativa del juego.

Hasta casi la media hora no volvió ninguno de los dos equipos el área rival. Fue de nuevo el San Roque el que pudo marcar en un saque de esquina prolongado en el primer palo, pero el remate de Sergio Rodríguez, solo en el segundo palo aunque con poco ángulo, acabo saliendo fuera tras pasearse por delante de la línea de meta sevillista. Fue el comienzo de un nuevo tramo de partido en el que el equipo lepero retomó el control del mismo, llegando a disfrutar de una nueva ocasión para abrir el marcador en otra llegada de

Miguelito hasta línea de fondo, pero su pase atrás lo remató muy alto Pablo Ganet desde el punto de penalti, bien es verdad que perjudicado por el mal estado del terreno de juego en esa zona del campo. No cambió mucho el panorama en el arranque de la segunda mitad, con el San Roque llevando la iniciativa, pero con escasa capacidad para hacerle daño a la defensa del Sevilla C. El bagaje atacante del equipo lepero en el primer cuarto de hora del segundo periodo se limitó a un remate raso de Sergio Rodríguez tras dejada de Pablo Ganet que detuvo Adrián sin muchos problemas y un cabezazo picado del propio Ganet que salió por encima del larguero, en ambos casos ocasiones propiciadas por centros de Sergio Martínez desde la banda izquierda. Mientras, pocas noticias llegaban del Sevilla C en ataque, hasta el punto que hasta el minuto 71 de partido no tuvo que intervenir Nico Monclova para detener sin excesivos apuros un disparo lejano del visitante Núñez.

En el arranque de la segunda mitad el San Roque llevó la iniciativa pero con escasa capacidad para hacerle daño a la defensa del Sevilla C

Antes, la entrada de Higor Rocha, recuperado a tiempo para este partido, aunque solo fuese para media hora, reactivó en parte el ataque lepero. Suyas fueron las siguientes ocasiones para el San Roque, aunque en ninguna de ellas dispuso de una situación cómoda para el remate, casi siempre con poco ángulo u obstaculizado por algún contrario.

El partido fue decayendo en su tramo final entre las pocas ideas que le iban quedando a los jugadores del San Roque y la total inoperancia ofensiva del Sevilla C, por lo que a nadie debe extrañarle el resultado final de empate sin goles.

FICHA TÉCNICA

San Roque: Nico Monclova; Manny, Fatah, Siles, Sergio Martínez; Ekedo, Nico Gaitán (Moha, 87’); Miguelito, Pablo Ganet (Malick, 75’), Camacho; Sergio Rodríguez (Higor Rocha, 57’).

SEVILLA C: Adrián; Núñez, Carmona, Mario Espinar, Eloy; Josema Espinar, David Rodríguez (David García, 52’); Pliego (Simo, 57’), Calderón (Juan Delgado, 79’), Álvaro; Ryan.

Árbitro: Vaca Núñez, auxiliado por Castaño Carbu y López Racero. Mostró tarjeta amarilla al local Pablo Ganet, y a los visitantes David Rodríguez, David García, Simo y Adrián

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo octava jornada de Liga en el grupo X de Tercera División con la presencia de unos 700 espectadores en las gradas del estadio Ciudad de Lepe.