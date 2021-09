El San Roque se marca como objetivo pisar el camino del triunfo

Ya toca ponerse el traje de competición oficial. Después de las dos derrotas sufridas en los dos primeros partidos disputados por el San Roque de Lepe en la recién estrenada Segunda División RFEF, al equipo lepero le toca tomar conciencia de que la liga ya está en marcha y que se enfrenta a una nueva categoría con nuevos rivales y con nuevas exigencias competitivas.

Esa competitividad no se ha puesto en duda en ningún momento desde que Antonio Fernández Rivadulla llegó al banquillo aurinegro a mediados de la temporada 19/20, una competitividad que ahora debe empezar a exhibir después de dos jornadas en las que el equipo ha dejado muchas dudas. Los tres goles encajados en acciones a balón parado y la escasa producción ofensiva generada en estos dos partidos han provocado que el San Roque se presente en la tercera jornada con 0 puntos y ocupando las últimas posiciones de la clasificación.

Mirando desde un punto de vista positivo, la realidad es que la temporada no ha hecho más que comenzar y que hay mucho tiempo para reaccionar y para demostrar que a los jugadores que permanecen de la plantilla que consiguió el ascenso no se les ha olvidado jugar y que los nuevos fichajes llegados para este año son tan válidos como sus trayectorias parecen indicar. Además, desde el banquillo el técnico aurinegro ha demostrado en el tiempo que lleva en Lepe que sabe buscar alternativas cuando las cosas no marchan como él quisiera, tanto en cuanto a nombres, como en sistemas de juego. El propio entrenador reconocía que esto no puede seguir así afirmando tras el último partido que “en esta categoría no se puede conceder ese tipo de goles, sus opciones no se las han encontrado, se las hemos regalado”.

El partido de la tercera jornada en tierras extremeñas ante el CD Don Benito (estadio Vicente Sanz, 19:00 horas) debería servir para que el San Roque comience a disipar las dudas generadas y quitar ese desagradable cero del casillero de puntos.

Habrá que ver de qué jugadores puede disponer Antonio Fernández para este partido debido a los problemas físicos que arrastran futbolistas como Abeledo y Antonio López, fundamentales para el técnico la pasada campaña, o David Camacho y Chulia, inéditos hasta el momento. Si no llegan a punto para el partido, el once titular se podría parecer mucho al del último partido, con la posible incorporación de inicio de Adrián Ruiz para reforzar el centro del campo.

Tampoco ha comenzado mucho mejor el conjunto pacense después de un empate en casa en la primera jornada ante el Mensajero canario y una derrota la semana pasada en terreno del Antequera, lo que le permite llegar al menos con un punto en su cuenta particular.

Al margen del factor campo, el equipo entrenado por Juan Carlos Gómez cuenta con la experiencia de venir de jugar las tres últimas temporadas en Segunda B. lo que le podría otorgar cierta ventaja sobre el San Roque que procede deS Tercera División. Además, cuenta en sus filas con algunos jugadores veteranos con mucha experiencia en la categoría, como son los casos de Trinidad, Lolo Pavón, Ezequiel Lamarca, el año pasado en el Salern Puente Genil, o el exaurinegro David Agudo.