Un San Roque lanzado visita hoy al Sevilla C

Que febrero siga siendo enero. El primer mes de 2020 ha visto al mejor San Roque de Lepe, no solo de esta temporada, sino de los últimos años. Cuatro victorias conseguidas en los cuatro partidos disputados en el mes que acaba de concluir exhibiendo una madurez y solidez, y en algunas fases de estos partidos hasta brillantez, que han hecho pensar a muchos aficionados aurinegros que, a pesar de haber tenido un primer tramo de competición muy complicado, aún es posible engancharse a la pelea por la zona alta de la tabla.

Lógicamente, desde dentro del club, tanto directiva como cuerpo técnico o jugadores, no quieren hablar de eso porque es cierto que todavía está más cerca el descenso –8 puntos– que el play off de ascenso –11 puntos–, por lo que hoy, en la visita del equipo lepero al Sevilla C (ciudad deportiva José Ramón Cisneros, 16:00), el único objetivo será buscar una victoria que permita seguir abriendo brecha con la zona de peligro.

Si el desarrollo de la competición y la reciente trayectoria de la escuadra entrenada por Antonio Fernández Rivadulla continúa en el mes recién comenzado como ha sido en el anterior, quién sabe si todavía está a tiempo de fijarse objetivos más ambiciosos que la simple permanencia un año más en Tercera División. Con la llegada esta semana de Pipo y David Toro, el técnico gallego del San Roque ya sabe con los futbolistas que va a contar hasta el final de temporada. El problema ahora será para los recién llegados que tendrán que pelear mucho para hacerse un hueco en un equipo que está ofreciendo un gran rendimiento en cada una de sus piezas, tanto en defensa como en ataque, con un solo gol encajado en estas últimas cuatro jornadas por ocho anotados. El deseo del aficionado lepero será que estas dos nuevas incorporaciones a la plantilla ofrezcan unas prestaciones parecidas a las de Abeledo y Siles, otros dos de los futbolistas llegados en el último tramo de competición y que se han convertido en elementos claves para la mejoría del equipo, siendo ahora mismo los referentes de este San Roque en ataque y en defensa, respectivamente.

Antonio Fernández desplaza a todo su plantel, incluido el lesionado Miguelito

Aprovechando la cercanía del desplazamiento, Antonio Fernández se lleva a toda su plantilla hasta la Ciudad Deportiva sevillista, incluidos los últimos fichajes y el lesionado Miguelito, único jugador no disponible para este partido. De cualquier forma, no se esperan muchos cambios con respecto al once inicial que venció brillantemente al Conil la semana pasada, aunque viendo la situación clasificatoria del Sevilla C –8º con 35 puntos, a 5 del play off–, y su trayectoria reciente –tres victorias en las últimas cuatro jornadas, la última 0-4 en terreno del Puente Genil, segundo clasificado–, podría hacer que el técnico aurinegro optase por una defensa de cinco, como ya hizo en Ceuta con tan buenos resultados.

Está claro que en estos momentos no es ninguna obligación sabiendo de dónde viene el equipo, pero a nadie en el entorno aurinegro se le escapa que un hipotético triunfo hoy sobre el segundo filial del Sevilla FC abriría una nueva ilusión entre la afición del San Roque, tan ausente de alegrías en los últimos años.

La alineación probable del equipo lepero hoy ante el Sevilla C está compuesta por David Robador; Becken, Lucas Correa, Siles, Azael; Miguel Reina, Joel, Camacho; Abeledo, Robert y Fernandito.