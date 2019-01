El San Roque, tocado y hundido en el 92 (1-2)

Este San Roque se empeña en sufrir. El conjunto lepero no levanta cabeza y ve cada vez más cerca la lucha por una salvación que se antojaba pelea por lo más alto al inicio de la temporada. Llegaba el conjunto de Jesús Lino, que se estrenaba como visitante en el banquillo, a Guadalcacín dispuesto a traerse los tres puntos ante un rival, a priori fácil ya que solo había ganado un partido de los últimos 24 disputados (11 como local). Pero que gran verdad eso de que en el fútbol los 90 minutos corren igual para cada equipo. El Guadalcacín no se vino abajo con el tempranero gol aurinegro. De nuevo tuvieron que remar a contracorriente los jerezanos porque el San Roque se puso por delante en su primera llegada a Lebrón, una internada por la izquierda que remató Higor Rocha, un incordio constante para la defensa local.

El Guadalcacín no se rindió y aprovechó el conformismo del San Roque que quizá quiso vender la piel del oso antes de rematarlo. En el saque de esquina, el colegiado señaló penalti por empujón descarado a Rosales: con el árbitro a pocos metros, los aurinegros casi ni protestaron. El cañón de Rosales no falló la pena máxima, y eso que la tiró por el centro y rasa, pero con tanta potencia que al portero visitante no le dio tiempo a reaccionar y el balón le pasó como un misil por entre las piernas.

El empate reabría el litigio, en el que el San Roque no dio apenas sensación de ambición mientras el Guadalcacín se crecía en la pelea. Y cuando parecía que el partido acabaría en tablas, un saque de banda peinado en el primer palo dejó el balón en el corazón del área visitante, donde Robert, que debutaba en el cuadro local, apareció para remachar la primera victoria del curso en casa del Guadalcacín, y para ahondar aun más en la crisis que ya parece eterna del San Roque.

FICHA TÉCNICA

Guadalcacín: Lebrón, Gómez, Pablo Pérez, Pulido, Rosales, Luis Castillo, Marín, Fernando, Fran Jiménez (Regalí 70’), Benítez (David Piñero 63’) y Robert (J. Carrasco 93’).

San Roque: Nico Monclova, Fran Lepe, Sergio, Cerpa, Siles (Nico Gaitán 46’), Ekedo, Miguelito (Manu Fidalgo 89’), Pablo Ganet, Higor Rocha, Camacho (Alfonso 80’) y Louis Robles.

Goles: 0-1 (11’) Higor Rocha. 1-1 (19’) Rosales, de penalti. 2-1 (92’) Robert.

Árbitro: Lafuente Sánchez (Sevilla). Amonestó a los locales Robert, Luis Castillo y Fernando y a los visitantes Higor Rocha y Ekedo.

Incidencias: Partido de la 25ª jornada disputado en el Fernández Marchán. Menos público del habitual y fuerte viento durante todo el choque.