El San Roque de Lepe quiere seguir con su inercia positiva en Conil

Ahora no vale relajarse. Después de sacar con buena nota los dos primeros enfrentamientos del curso ante dos de los equipos más fuertes del grupo X de Tercera División, el San Roque de Lepe visita hoy al Conil CF (estadio José Antonio Pérez Ureba, 19:00), un rival a priori más débil que Betis B o Ceuta, pero ante el que no se puede confiar el equipo lepero si no quiere llevarse una sorpresa desagradable en su visita a Conil de la Frontera.

Las señas de identidad mostradas por este nuevo San Roque de Juan Carlos Camacho hacen pensar que las palabras confianza y relajación no existen en su vocabulario, sino más bien todo lo contrario. A falta de que Miguelito y Camacho, probablemente los dos futbolistas técnicamente más dotados de la plantilla, alcancen su nivel óptimo de forma y con ellos mejore el juego del equipo en cuanto al trato del balón se refiere, el juego del conjunto aurinegro se caracteriza por un alto grado de concentración, entrega y de compromiso entre todos sus jugadores del minuto 1 al 90, lo que se traduce en que va a ser un equipo difícil de batir por cualquiera de sus rivales, como ya ha quedado demostrado en las dos jornadas disputadas en las que se ha enfrentado con dos de los principales candidatos a alcanzar el play-off de ascenso al final de temporada.

Juan Carlos Camacho tiene para el partido ante el Conil la única baja segura de Leo Maloku tras su expulsión de la semana pasada ante el Ceuta, aunque de todas formas se iba a perder la cita de hoy por estar convocado con la selección de Albania sub-21 para enfrentarse a Austria en partido de clasificación para el Europeo de la categoría. Su ausencia en el lateral derecho de la defensa lepera podría ser cubierta por Becken o por Pedro Juan. En el primer caso provocaría un movimiento de piezas en la zaga aurinegra, con el desplazamiento del defensa de La Palma del Condado desde el centro hasta el lateral, ocupando Douglas su posición como central, mientras que en el segundo caso se trataría de un simple cambio de hombre por hombre, intentando tocar lo menos posible lo que hasta ahora ha venido funcionando relativamente bien.

El comienzo de temporada del rival que se va a encontrar hoy el San Roque no ha sido tan optimista como el suyo, al menos en lo que a resultados se refiere. El Conil ha perdido los dos partidos disputados hasta el momento, el primero en casa ante el Gerena (0-2) y la semana pasada en Puente Genil (1-0), y lo que es peor sin ser capaz de marcar ni un solo gol en estas dos jornadas.

Así y todo, el conjunto aurinegro no debe fiarse de estos precedentes y deberá seguir mostrando las constantes en su juego que ha exhibido ante rivales teóricamente superiores para traerse de Conil de la Frontera un resultado positivo hasta tierras leperas. Y por si hubiese dudas de que va a ser así, la plantilla aurinegra ha preparado este partido cambiando en los entrenamientos de esta semana el césped natural del Ciudad de Lepe por el artificial del polideportivo municipal lepero para adaptarse mejor al terreno de juego que se va a encontrar hoy en el José Antonio Pérez Ureba conileño.

Alineaciones probables

Conil: Fran, Mario, Pablo, Antonio, Rubén Díaz, Mejías, Mariño, Manzano, Cuenca, Heredia y Cornejo.

San Roque de Lepe: Robador; Pedro Juan, Lucas Correa, Becken, Azael; Javi Mérida, Miguel Reina, David López; Carrascosa, Mauri, Fernandito.

Árbitro: Javier Ballesteros Peralta.

Campo: José Antonio Pérez Ureba (19:00).