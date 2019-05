El San Roque de Lepe se agarra a la permanencia

Muchas veces vale más la voluntad que la calidad. La victoria conseguida por el San Roque de Lepe sobre la AD Ceuta en un partido vital demuestra que el equipo lepero se va a agarrar con todas sus fuerzas a la permanencia en el grupo X de Tercera División. Fue un triunfo con todos los condicionantes en contra entre un equipo que llevaba seis partidos sin ganar y que solo tenía diez jugadores de campo de la primera plantilla, frente a un rival que todavía aspiraba al liderato del grupo y que llegaba a la cita tras ocho partidos sin perder.

Habrá que ver en el resto de la jornada y en la próxima la importancia que tendrán estos tres puntos para el equipo entrenado por Cheli, pero de momento el subidón de moral para todo el sanroquismo ya no se lo quita nadie.

El comienzo del partido resultó muy vistoso y entretenido para los espectadores que acudieron al Ciudad de Lepe, con llegadas de los dos equipos sobre el área rival dejando a un lado la tensión con la que ambos llegaban al partido. No se había cumplido todavía el primer minuto de juego cuando Juan Jorrín probó por primera vez a Fermín, pero el portero ceutí no tuvo ningún problema para detener el disparo del atacante argentino del San Roque. Poco después fue Toscanini, obstaculizado por un defensa, el que no pudo llegar a rematar el pase de Higor Rocha desde línea de fondo.

El buen arranque de los leperos lo cortó, y de qué manera, Prieto. Una buena jugada de todo el ataque del Ceuta acabó en el minuto 9 con el balón a pies del delantero caballa que se recreó en la suerte amagando y quebrando a varios defensas para marcar a puerta vacía demostrando una sangre fría tremenda que explica la gran cantidad de goles que lleva en la presente temporada.

Pudo ponerse la situación peor para el San Roque en un remate de Willy que tapó Siles cuando el balón buscaba portería o en un saque de esquina que se paseó por todo el área lepera sin que nadie acertase a despejar, pero el equipo lepero no parecía dispuesto a dejarse más puntos por el camino y solo 6 minutos después ya había devuelto las tablas al marcador. Toscanini cabeceó con poderío y gran centro de Juan Jorrín desde la derecha, haciendo justicia con lo que se había visto en el primer cuarto de hora de partido.

A partir de este momento el dominio territorial y la posesión estuvieron más tiempo de lado local, pero el Ceuta demostraba el peligro y la calidad de sus jugadores cada vez que salía a la contra. De esta forma, Prieto pudo volver a adelantar a su equipo tras ganarle la espalda a la defensa y encarar a Miguel Guerrero, pero esta vez el portero aurinegro le ganó el mano a mano al atacante ceutí.

A pesar del dominio local, Fermín no tuvo que intervenir en lo que quedaba de primera mitad para no volver a recibir otro gol, quedando las opciones del San Roque en algún centro lateral y alguna jugada a balón parado con Miguelito como lanzador que no acababan de encontrar rematador. Todo lo contrario que el Ceuta, que en la siguiente ocasión que pisó el área local fue para volver a adelantarse, de nuevo por medio de Prieto en el 43, en esta ocasión al transformar un discutido penalti por un posible derribo de Miguel Guerrero a Ismael Maruja en el que el atacante hizo más por provocar el penalti que el propio portero.

La reacción del San Roque a la vuelta de vestuarios, conocedor de que con este resultado la salvación se complicaba todavía más, fue todavía más efectiva que tras el primer gol del Ceuta. El empate lepero llegó en el 52 en una repetición del primer gol, con Juan Jorrín en el centro y Toscanini en el remate, imponiéndose una vez más a los centrales ceutíes. La remontada lepera llegó solo 4 minutos después cuando Higor Rocha remacha en el segundo palo y en posición dudosa un centro de Miguelito en segunda jugada tras saque de esquina.

Con el marcador en contra, el técnico ceutí, José Ramón Martín, metió sobre el terreno de juego todo el potencial ofensivo del que disponía en su banquillo, pero los minutos transcurrían y el entramado defensivo del San Roque se mostró superior al ataque del Ceuta, a pesar del evidente cansancio que comenzaba a mostrar el equipo local y teniendo en cuenta que las posibilidades de las que disponía Cheli para refrescar a su equipo pasaban solamente por futbolistas de la cantera aurinegra.

Solo un par de disparos de Prieto y de Migue García que Migue Guerrero solventó con seguridad y los balones aéreos en el tramo final que la defensa logró sacarse de encima pusieron en peligro la victoria local, hasta que Manu Martín, uno de los canteranos que entró en el tramo final, puso el definitivo 4-2 en el marcador en un gesto de generosidad de Higor Rocha que le dejó el balón en bandeja y a puerta vacía.

FICHA TÉCNICA

C. D. SAN ROQUE DE LEPE – 4

Miguel Guerrero; Fran Lepe, Rodrigo, Siles, Lucas Correa; Miguelito, Ekedo, Camacho (Antonio López, 82’); Juan Jorrín (Manu Martín, 92’), Toscanini (Benítez, 88’), Higor Rocha.

A. D. CEUTA – 2

Fermín; Segura, Víctor González, Jaime (Jony, 68’), Jalid; Sufian, Polaco (Borja Romero, 60’); Willy (David Camps, 60’), Migue García, Ismael Maruja; Prieto.

ARBITRO: Lafuente Sánchez, auxiliado por Liñares Carmona y Luque Brito. Mostró tarjeta amarilla a Camacho, Higor Rocha y Miguel Guerrero por parte local, y a Jaime, Polaco y Migue García por parte visitante.

GOLES: 0-1, Prieto (9’). 1-1, Toscanini (15’). 1-2, Prieto, de penalti (43’). 2-2, Toscanini (52’). 3-2, Higor Rocha (56’). 4-2, Manu Martín (96’).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 41ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División con la presencia de unos 700 espectadores en las gradas del estadio Ciudad de Lepe.