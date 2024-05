Rubén Gutiérrez, campeón y subcampeón en los Nacionales de Portugal de Aguas Abiertas

Las aguas del Barragem do Castelo do Bode, en la localidad de Aldeia do Mato, del distrito de Santarem, acogieron este fin de semana los Campeonatos Nacionales de Aguas Abiertas de Portugal, con una participación destacada de Rubén Gutiérrez. El nadador onubense se hizo con el oro en su categoría en la prueba de 1.500 metros y con la medalla de plata en la de 3.000 metros.

Los nadadores Máster tenían dos citas, ya que se celebraban los nacionales sobre la distancia de 3 y 1,5 kilómetros. Los 1.500m tenían su salida programada a las 16:00 del sábado; mientras que los 3.000m estaban programados para las 11:00 del domingo. Las carreras se disputaban bajo la normativa de la Federación Internacional de Natación; con la salida y llegada desde dentro del agua. La salida se daba de forma conjunta para todas las categorías máster, juntos chicos y chicas. Los Campeonatos tuvieron una inscripción de más de 400 nadadores entre los que se encontraba Rubén Gutiérrez, que representando al Lagoa A.C. disputaba su quinto Campeonato de Portugal de Aguas Abiertas.

Con el agua del embalse a 21 grados, lo que prohibía el uso de trajes de neopreno y con viento lateral, que soplaba en contra a la ida y a favor a la vuelta, en el gran rectángulo que formaba el recorrido, una vuelta para la prueba corta y dos vueltas para la larga.

En la primera de las pruebas, los 1.500m, le pilló algo despistado a Rubén, que si bien se colocó en la parte buena para la salida, y reaccionó bien al bocinazo, le costó mucho entrar en ritmo, perdiendo momentáneamente el grupo de cabeza. En la primera boya, en torno a los 550m, le alcanzó la nadadora olímpica Vania Neves (Rio '16), poniéndose Rubén a pies, y alcanzando finalmente al grupo delantero. A falta de 350m, comenzó un largo y progresivo sprint, donde se fue encontrando cada vez mejor, remontando puestos, para llegar segundo del grupo (perdiendo el primer puesto al toque de panel). Finalmente Rubén fue quinto Clasificado Absoluto, con un tiempo de 18' 34" que le dejó como Campeón de Portugal Máster E (45-49), con 1' 49" sobre Diogo Almeida.

Al día siguiente el viento era mucho mayor, y el día estaba muy frío. La prueba larga contaba con algo menos de participación, pero con más nivel general. Rubén volvió a "clavar" la salida, colocándose en la zona buena y reaccionando muy bien al bocinazo de salida, yendo en todo momento en los puestos delanteros. Sobre los 400m vuelve a perder el grupo de cabeza, pero se repite la situación del sábado, llegando por detrás Vania, que con un nado más progresivo fue recortando la distancia con el grupo, alcanzándolo al final de la primera vuelta. Se formó un grupo de siete nadadores que hicieron juntos la segunda vuelta, con Rubén a cola del grupo, hasta que en el sprint consiguió superar a dos de ellos, siendo finalmente noveno Clasificado Absoluto, con un tiempo de 35' 03", que le sirvió para ser Subcampeón Máster E (45-49), llegando a 22" de Antonio Portela, que fue quien encabezó el grupo en meta.

Tras estas dos pruebas, Rubén suma ocho preseas en los cinco Campeonatos de Portugal de Aguas Abiertas a los que ha asistido y donde ha nadado un total de ocho pruebas. Por tanto, sigue son un pleno en presencias en el cajón de su categoría, con tres Títulos, tres Subcampeonatos y dos Bronces.