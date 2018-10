Ricciardo, sobre la bocina

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ocupará el primer puesto de la parrilla de salida del Gran Premio de Fórmula Uno de México, en el que el británico Lewis Hamilton, vigente campeón mundial, arrancará tercero.

En el último instante de la tercera ronda de clasificación Ricciardo hizo su mejor vuelta en 1.14,759 minutos y envió al segundo lugar al holandés Max Verstappen, su compañero de equipo, quien marcó 1.14,785, delante de Hamilton (Mercedes), quien cronometró 1.14,894.

Con cielo nublado y condiciones meteorológicas mejores que las que se esperan hoy, la clasificación comenzó con emociones para la gente que portó máscaras con el rostro del español Fernando Alonso, enseñó carteles a favor del ex campeón mundial y éste les respondió al asegurar su pase a la Q2 a 10 segundos del corte.

En la segunda eliminatoria, Alonso quedó fuera y los primeros de la clasificación de la temporada se pelearon por la pole. El alemán Sebastián Vettel (Ferrari) tomó la cabeza, pero luego fue rebasado por Verstapen, quien había sido el mejor en las tres prácticas libres y confirmó su empatía con la pista mexicana, en la que ganó el año pasado. A segundos del cierre, Ricciardo, sexto mejor piloto de la temporada, vino desde atrás y se impuso para garantizar la posición de privilegio hoy.

Hamilton, que logró bajar el tiempo de Vettel, saldrá desde el tercer puesto, que le da muchas opciones de luchar por el primer lugar del Gran Premio, pero, sobre todo, por asegurar el título de campeón mundial que ganará si entra entre los siete primeros.

De ganar el campeonato, Lewis Hamilton sumará su quinta corona, alcanzará al argentino Juan Manuel Fangio y se colocará a dos del alemán Michael Schumacher, con siete títulos.

El español Carlos Sainz (Renault), duodécimo de la clasificación de pilotos, saldrá en la cuarta fila después de haberse colocado octavo.

"No tuve las sesiones de entrenamiento más impecables, pero sabía que la velocidad estaba en el coche. Max (Verstappen) lo demostró durante todo el fin de semana", aseguró Ricciardo, que se mostró exultante por esa pole conseguida casi al final: "No creo que se trate de una sorpresa, fue un muy buen trabajo del equipo, mantuvimos el paso e hicimos el trabajo muy unidos y como nos mantuvimos cerca no lo veo como una sorpresa. Estoy contento porque podemos redondear un muy buen fin de semana".

"Luché toda la calificación con los mismos problemas que durante los segundos entrenamientos libres, en la que tuve muchos problemas con las ruedas traseras. El coche no se comportó correctamente, así que no pude hacer la mejor calificación. Quería ser más agresivo", apuntó un contrariado Verstappen.