Podio para Ricardo Terrades en Vigo

El sexto evento de las Villalia Series celebrado el pasado fin de semana en aguas de la ría de Vigo sirvió como estreno oficial del J70 Mercedes-Benz Sailing Team en el Circuito Atlántico y en el que se encuentran los mejores barcos del panorama nacional. El Mercedes-Benz Sailing Team del onubense Ricardo Terrades ha acabado tercero, acompañando en el podio al Ono-Eurofrits, campeón, y Patakin, subcampeón.

El evento de Vigo ha sido, sin duda, la primera prueba de fuego para el equipo de Terrades y el canario Luis Martínez Doreste que en la primera jornada ya demostró de lo que era capaz, ya que ganó la tercera manga de la primera jornada y que completó con un sexto y dos séptimos puestos como parciales.

Todo quedaba abierto a la última jornada. El Ono del santanderino Daniel de la Pedraja, con Alfredo González a la caña, partía como destacado con once puntos sobre el Patakin del mallorquín Luis Albert y doce sobre el MercedesBenz Sailing Team. También optaban al podio los gallegos MarNatura 1 de Luis Bugallo y Solventis de 'Malalo' Bermúdez, pero la meteorología no quiso acompañar y finalmente el viento no apareció, con lo que los resultados quedaban tal y como estaban tras la primera jornada de competición.

El Mercedes-Benz Sailing Team ha competido en Vigo con una tripulación de primer nivel que cuentan con un envidiable palmarés. Como patrón estaba Luis Martínez Doreste (campeón del Mundo y de Europa en varias ocasiones y ex regatista olímpico), como trimmer estaba Ricardo Terrades (campeón del mundo y ganador de varias Copas del Rey), el responsable de la táctica era el lanzaroteño ‘Nete ’Armas (ganador también de varias Copas del Rey) y el campeón olímpico Domingo Manrique, oro en Barcelona’92.

El próximo evento en el que participará el Mercedes-Benz Sailing Team será en aguas mediterráneas, del 20 al 22 de marzo en las Barcelona Winter Series organizadas por el RCN Barcelona.

Al finalizar la regata Ricardo Terrades se mostraba satisfecho: “Nos vamos de Vigo con buenas sensaciones, nos hemos pedido medir con una flota muy potente y hemos sacado importantes conclusiones para seguir mejorando de cara al resto de la temporada”.