"Revalidar el título europeo es mi gran objetivo de este año"

Comienza la cuenta atrás. Tras no obtener el resultado deseado en el Campeonato del Mundo disputado en Dinamarca, el duatleta onubense Emilio Martín busca revalidar su título como campeón de Europa y del Desafío Doñana, del que ha sido ganador en las dos pasadas ediciones. Ambas pruebas, junto al Iroman de Cascais (Portugal), son para el deportista un gran reto en su agenda, para las que ya se prepara con entrenamientos diarios y una alimentación específica.

-¿Cómo se encuentra a nivel físico?

Es un orgullo representar a España en Ibiza porque se ve recompensado todo el esfuerzo de estos años"

-Bien, aunque me siento cansado porque estoy acumulando muchos entrenamientos, pero considero que mi nivel es bueno.

-¿Espera revalidar su tercer título en el Desafío Doñana?

-Actualmente llego en un buen estado de forma, posiblemente este es el año que mejor me encuentro físicamente de estos últimos tres. Es una competición realmente importante y no sé quién vendrá a competir y quién no, porque eso también influye en las posibilidades. Por mi parte creo que lo estoy haciendo correctamente y que podré rendir a un buen nivel para pelear por el título.

-¿Qué es lo que destaca de esta prueba?

-Para mí es una competición muy especial por el entorno en el que se desarrolla, y que es lo que la hace única. Además, tiene un formato distinto porque normalmente el triatlón cuenta con la fase de natación en primer lugar, seguida por el ciclismo y la carrera, y aquí se cambia la primera parte por la segunda, lo que hace que se adapte mejor a mis características, ya que me considero un mal nadador. En cuanto a las vistas, son espectaculares y eso hace que sea aún más única.

-¿De qué forma prepara sus entrenamientos?

-En esta ocasión son muy duros y bastante más largos o de mayor volumen que en otras ocasiones debido al Desafío Doñana y al Ironman de Cascais, que tendrá lugar el 30 de septiembre. Me cuesta asimilar tanto volumen de trabajo y también la falta de descanso, ya que además de los entrenamientos, tengo dos hijos y mi mujer también se entrena, así que llevamos la casa como podemos. Todo esto nos influye mucho en el día a día, pero lo intento llevar poco a poco.

-¿Cambia sus ejercicios en función de cada competición?

-Realmente todos los entrenamientos tienen las mismas partes y la misma dinámica, aunque sí que es cierto que debido a la duración de las próximas competiciones, los hemos adaptado un poco más. El Desafío Doñana dura unas cuatro horas, mientras que un duatlón no llega a dos horas. Todo ello hay que tenerlo en cuenta y adaptar cosas, pero por norma general, la estructura suele ser la misma.

-¿Y en el caso de su alimentación?

-Sí, y aún más en los meses de verano. Yo no le doy mucha importancia a la alimentación en cuanto a mis entrenamientos porque como bien, pero hay que tenerlo mucho en cuenta. En estos meses me centro mucho en la fruta y en las vitaminas, así como en las cantidades, ya que a más volumen de ejercicio, más consumo también. Tampoco es un cambio drástico.

-¿Cuál es el objetivo que se ha marcado este año?

-En un principio, el objetivo principal era el Mundial, pero las circunstancias no fueron las correctas y cambié rápido de objetivo, centrándome principalmente en el Campeonato de Europa que se celebrará en Ibiza. Lógicamente, el Mundial es lo más importante seguido del Europeo y del Campeonato de España, pero actualmente me centro en esta prueba, aunque me motiven más otras.

-¿Qué supone el Campeonato de Europa?

-Es una prueba muy importante y que me motiva mucho. El pasado año me proclamé campeón de esta competición, y quiero revalidar este título. Además, el hecho de que sea en Ibiza este año lo hace aún más especial y con más valor, al menos para mí. Ser campeón de Europa es igual de importante en cualquier sitio, pero en España toma mucha importancia para mí.

-Lidera el equipo español junto a Pablo Dapena, ¿qué significa para usted?

-Es un orgullo. Intento dar el máximo nivel en duatlón y que me tengan en cuenta de esta manera, da aún más valor a lo que he conseguido durante estos años. No me creo mejor que ninguno de mis compañeros, pero al final es un reconocimiento muy bonito y del que estoy muy agradecido.