Salmerón insiste en que "todo se va a solucionar"

El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, asegura que su plantel está centrado en el partido que disputará el equipo onubense el próximo domingo en Marbella, “que es lo realmente importante” y que intenta abstraerse de los problemas de impagos que sufren los empleados del club. “Estoy convencido de que todo se va a solucionar. Soy positivo en ese sentido. Creo que todo se va a arreglar”, indica.

“Entendemos que hay que buscar soluciones; cuando uno tiene problemas hay que solucionarlos. Vamos a tratar de seguir trabajando como siempre. Lo importante es que se soluciones todo, tengo fe y estoy convencido de que va a ser así”, agrega.

La valoración del técnico recreativista sobre el comunicado emitido por el consejo de administración el pasado lunes en el que tras asegurar que “estamos a muerte con los jugadores, abrió la puerta de salida a "aquel que no quiera estar luchando por esta camiseta y este escudo" es que “ha quedado claro que todos tenemos que estar unidos. Creo que es un comunicado que no está acertado y no voy a decir más. Tenemos que estar tranquilos y arreglar las cosas por el bien del Recre. Nosotros siempre pensamos en trabajar y dar lo máximo. Obviamente cada uno tiene su responsabilidad. Lo que buscamos son respuestas, tranquilidad y que todo el mundo piense nada más que en entrenar y en jugar”, dice.

Salmerón admite que con todos los problemas extradeportivos que afectan al club “hemos perdido un tiempo en que la gente esté centrada en lo que tiene que estar centrada, pedimos tranquilidad en el sentido de solo pensar en el trabajo, en que las cosas mejoren en todos los aspectos y que todos trabajemos por el bien del Recre. A partir de ahí creo que no hay que sacar más respuestas hacia afuera y menos que no sean oportunas”.

Sobre el rumor que está corriendo que asegura que el plantel lanzó el comunicado instigado por Krypteia Capital para instigar al Ayuntamiento a que venda el club, asegura que es “absurdo totalmente. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir. La plantilla ya ha hablado y ahora las respuestas tienen que ir sucediendo desde una tranquilidad. Tenemos la confianza en que se va a solventar. Estamos sufriendo unos problemas que no creíamos que íbamos a sufrir y menos en los meses en los que se están produciendo. Me imagino que para todo el mundo ha sido también una sorpresa. Se ha dicho porque creo que se debe de decir. Ya digo, eso me parece una cosa absurda. Aquí está la plantilla, el cuerpo técnico y no hay nada más. El que lo piense está muy equivocado”.

Sobre el partido del domingo en Marbella el entrenador afirma que “estamos trabajando para ser mejor equipo. Es verdad que el otro día no fue un buen partido (se refiere al encuentro ante el Atlético Malagueño) en el que cometimos muchos errores por imprecisión. Fueron errores de pases fáciles; estuvimos incómodos dentro del partido y lo que tratamos es de mejorar y conseguir victorias intentando jugar mejor”. Salmerón agrega que “el equipo está trabajando muy bien, en el sentido de que los jugadores se están aislando de los problemas y están centrados en el Marbella”.

Sobre el conjunto costasoleño indica que “tiene muy buen equipo, conozco a la mayoría de sus jugadores. Tienen mucha velocidad, juego aéreo, dependiendo de quién juegue puede alternar cualquier situación. Sobre todo es un rival complicado en las áreas. Es verdad que ha tenido debilidad fuera de casa pero en casa no ha sido tan débil y en el área contraria ellos han sido muy determinantes porque tienen jugadores que son rápidos, va bien en los centros laterales. Se ha trabajado para contrarrestar todas esas situaciones, hacer el mejor partido posible y ganar.Vamos a intentar conseguir una victoria que sería importante”.

“Esto es un deporte en el que hay aciertos y errores. Intentaremos estar concentrados. El equipo está muy predispuesto y muy preparado para ir a Marbella. Sabemos que va a ser un partido de mucha igualdad, con detalles que pueden decantarlo para un lado u otro”.

Por último, comenta que “estar entre los cuatro primeros no es algo que me preocupe actualmente aunque si ganamos y nos metemos entre los cuatro primeros, pues perfecto. Queremos sumar tres puntos más pero lo que me preocupa es que el equipo vaya mejorando y sumando. Lo importante es estar entre los cuatro primeros al final. Creo que debemos mejorar muchas cosas para estar entre esos cuatro primeros y hacer méritos para ganar los partidos”.