El Recreativo IES La Orden busca una solución pacífica con la FESBA

Después de varios días de silencio institucional, el Recreativo IES La Orden ha hecho público un comunicado en el que defiende, desde una postura cordial con la FESBA, su plaza en la Liga Nacional de División de Honor. La entidad onubense considera que “una interpretación en la aplicación del reglamento” no debe ser suficiente para acabar con su etapa en la máxima categoría del bádminton nacional.

Así, el club quiso comenzar su comunicado agradeciendo “profundamente a las instituciones el apoyo que nos están mostrando, en especial al Pleno del Ayuntamiento de Huelva por su Declaración Institucional y a la Diputación Provincial, a los medios de comunicación y al gran número de aficionados que, personalmente y a través de redes sociales nos han manifestado su solidaridad ante lo desproporcionado de las consecuencias. Como no, también a todas las personas, jugadores/as y familias vinculadas, de un modo u otro, a nuestro club. Este apoyo da sentido a nuestro proyecto y trabajo. Gracias”.

A continuación, expuso que “tenemos que resaltar que, en el proceso de organización de la Liga de la Federación con los clubes, desde el Recreativo IES La Orden llevamos a cabo, de acuerdo con nuestro criterio en interpretación de los reglamentos federativos vigentes de FESBA, todos los pasos oportunos a fin de poder competir en la Liga de División de Honor, como venimos haciendo durante todos estos años donde nos hemos convertido, por méritos deportivos, en el mejor equipo de acuerdo con los resultados existentes en los últimos campeonatos de Liga.

Creemos que el vigente Campeón de la Liga Nacional de Bádminton (también de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y líder de la Liga regular en 2020 antes de suspenderse por Covid19), no debe ni puede quedar excluido de disputar el Campeonato, y hacer desaparecer al club de la élite de este deporte, por una cuestión de interpretación en la aplicación de los reglamentos de nuestra Federación.

Con carácter independiente a que el club recurra ante los estamentos deportivos oportunos lo que creemos es una desacertada decisión, tendemos la mano a la FESBA para que reponga esa medida e inscriba al vigente campeón de la Liga en el correspondiente campeonato.

No se trata de culpabilizar a nadie ni si la interpretación que hace FESBA de sus reglamentos, en cuanto a este particular, es más o menos acertada que la que hace el Recreativo IES La Orden. Se trata de ser proporcionales y que una disquisición jurídica de carácter meramente formal–administrativo, no acarree unas consecuencias de una gravedad tan sobresalientes como la que conlleva la no inscripción de nuestro club”.

Por último, el Recreativo IES La Orden ha señalado que “en breves fechas os convocaremos a una rueda de prensa en la que podamos responderos a las dudas que los diversos medios tenéis y que, por prudencia durante estos días, hemos preferido aplazar a fin de no generar tensiones que pudieran ser perjudiciales para alcanzar una solución al problema que se ha suscitado a raíz de la decisión de la FESBA de no inscribir al Recreativo IES La Orden en la Liga de División de Honor”.