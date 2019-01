Raúl Fernández: “La andaluza tiene que competir al máximo en cada encuentro”

El experimentado técnico Raúl Fernández será el encargado de dirigir a la selección infantil masculina en el Campeonato de España de Baloncesto Infantil y Cadete que se celebrará en Huelva, y la provincia, del 3 al 7 de enero.

–¿Cómo ves al equipo de cara al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Huelva?

–Personalmente lo veo bien , destacando que somos un equipo, los jugadores han trabajado muy bien de cara al campeonato donde el nivel de exigencia físico y psicológico es muy alto por lo que hay prepararse muy bien para ello y así creemos que lo hemos hecho con entrenamientos y partidos amistosos muy duros. Estamos muy contentos de que el Campeonato se vuelva a celebrar en Andalucía para nosotros es un extra de motivación poder jugar en Huelva ante nuestra afición..

–¿Qué destacarías como más positivo y negativo en esta fase de preparación?

–Lo más positivo creo que ha sido el proceso de confección y preparación de la selección,poder ver a los jugadores compitiendo en el campeonato provincial de selecciones, ya que dicho campeonato nos aporta mucha información sobre ellos, y luego, durante las concentraciones el hecho de convivir muchas horas con los jugadores no permite conocerlos mejor personalmente, crear grupo, tener los mismos objetivos y trabajar duro para ello independientemente de los resultados es un proceso muy bonito. Dar las gracias a todos los jugadores que han formado parte de las concentraciones, ellos también son parte de la selección, y como aspecto negativo creo que son pocas cosas negativas las que existen, es una verdadera suerte poder representar a Andalucía , pero yo diría que nos gustaría tener más concentraciones.

–¿A nivel individual y colectivo como ves al grupo de jugadores andaluces de esta generación?

–A nivel individual la generación del 2005, en general son jugadores con poca presencia física a día de hoy, son jugadores con muy buena proyección pero que actualmente están por desarrollar. A nivel colectivo estamos muy contentos con el nivel de implicación de cada jugador, desde aquí agradecer la gran colaboración prestada por clubes y por las familias de los jugadores.

–¿Para ti en este tipo de campeonatos que es lo más importante que deben ofrecer los jugadores que componen la selección?

–Creo que lo más importante es tener una muy buena actitud y predisposición para el trabajo colectivo, el baloncesto es un deporte colectivo y en estos campeonatos para poder competir a un buen nivel los jugadores deben de comprender que deben esforzarse y trabajar al máximo por el bien del equipo. Luego tienen que ser valientes y fuertes mentalmente ya que es un campeonato muy corto pero con un nivel de exigencia muy alto.

–Por último, ¿qué valoración nos harías de este tipo de campeonatos? ¿y que papel crees que debe tener la selección andaluza en el mismo?

–Para mi personalmente creo que este tipo de campeonatos aportan una experiencia personal y deportiva imborrable para todos los participantes, poder convivir y competir con el resto de jugadores de España es una magnifica experiencia que recordaran el resto de sus vidas independientemente del resultado y que ayudan al jugador a seguir formándose. El papel de la selección andaluza como anfitriona esta claro que no puede ser otro que ir a competir al máximo cada encuentro, a no dar por perdido ningún balón , a dar el 100% todos los que formamos la selección y el campeonato y los resultados nos pondrán en nuestro sitio pero tengo claro que nuestros jugadores van a darlo mejor de cada uno de ellos. Actualmente las selecciones que tienen jugadores no seleccionables a nivel físico están muy por encima del resto pero debemos seguir trabajando para intentar suplir esta diferencia con más esfuerzo y trabajo colectivo.