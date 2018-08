La RFEF reconoce a las campeonas

Menos de 24 horas después de ganar 0-1 a Alemania y proclamarse por segunda vez consecutiva campeona de Europa, la selección española femenina sub 19 recibió un homenaje en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recibió a un grupo de amigas que logró tumbar a una primera potencia mundial como Alemania, que en el Tissot Arena de Biel en Berna (Suiza) sucumbió con un gol de falta de María Llompart a diez minutos del final.

La RFEF preparó un acto al que acudieron autoridades de primer orden, como el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, o la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda. Fueron Luis Rubiales, presidente de la RFEF, Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la RFEF, y José Molina, director deportivo de la selección española, quienes encabezaron el homenaje a las jugadoras.

Ellas acapararon todos los focos con su espontaneidad, su alegría y sus ganas de trabajar por el futuro del deporte femenino. Recibieron los aplausos de todo el auditorio y vieron un vídeo que resumía su paso por el Europeo. Desde la decepción inicial ante Noruega (0-2) en la fase de grupos hasta las imágenes del gol de Llompart en la final que les dio el título.

Estuvieron todas menos tres: Itziar Pinillos, Rosa Otermin y Carla Bautista, que viajaron a Colombia para sumarse a la pretemporada del Atlético de Madrid. No obstante, fueron recordadas en los vídeos y por sus compañeras, incluida su capitana, Rosa Márquez, que habló con mucho desparpajo durante todo el acto.

"Quiero empezar dando las gracias a la Federación. Hemos notado el apoyo desde el primer día y desde muy cerca. También a Rubiales, por haber venido a vernos a la final. Os doy las gracias", expresó la jugadora del Betis.

El técnico, Jorge Vilda, calificó de "barbaridad" el que España, haya ganado dos Europeos seguidos en la categoría sub 19. "Todas tenéis potencial para la absoluta", dijo Vilda a sus pupilas en un evento que terminó con el We are the Champions de Queen.