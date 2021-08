El Cartaya y el San Roque de Lepe se citan hoy (20:00) en el partido de la pretemporada

Hay diferentes puntos de vista respecto a la utilidad de los partidos de pretemporada y casi todas las opiniones pueden estar cargadas de razón. Hay equipos que eligen una pretemporada exigente, jugando partidos ante conjuntos de superior categoría, aún a pesar de ponerse en el riesgo de perder muchos de ellos. Otros, sin embargo, abogan por jugar con adversarios a los que pueden ganar con relativa facilidad. Y hay quien mezcla las dos vertientes. Perder en exceso puede ser contraproducente, por aquello de la moral. Y luego está la afición, que en muchas ocasiones no tiene en cuenta el potencial del adversario, si no si gana o pierde, con el riesgo que se corre a la hora de abordar la campaña de abonados.

Viene todo esto a cuento porque Cartaya y San Roque han elegido mezclar retos, con resultados dispares. Lo bueno de todo es que los entrenadores tengan claro qué pretenden, que al fin y al cabo es pretemporada, tiempo de sensaciones, nada más. Tiempo para afinar puesta a punto, para ver las necesidades, para calibrar, que luego, todo esto, no tendrá nada que ver con las balas que generan heridas.

Hoy a las 20:00, el Nuevo Luis Rodríguez Salvador, acoge una cita de dimensiones históricas, de rivalidad eternizada, y mira que hace mucho que no se plantan en un partido de interés clasificatorio. Da lo mismo. Sólo recordar lo que fueron aquellos duelos en el viejo Municipal y en el antiguo campo del Cartaya, pone los pelos de punta y a la historia en el primer plano del escaparate. Y da lo mismo la categoría. Hay algo en estos partidos que hace sonreír al que vence y compungir al que dobla la rodilla.

Hoy, en Cartaya, después de mucho tiempo, la cabeza y el recuerdo harán que la conversación, antes de por lo presente, empiece por el pasado, por lo que fue y por las páginas que llenó. Ramírez, Panizo, Abrio, Guridi, Polo, Caro, Macías, Lobato, Manolo Vázquez, por parte local, por mencionar a algunos. En el otro rincón, Emilín, Lolo, López Romero, Oché, Kubalita, Ignacio, Canario, Alfonso, Chavero, por poner otros pocos. Eso es la historia, la que cubre de sentido a ambos. Hoy, la mayoría de los que comparecerán, no sabrán nada de esa historia, por lo que deberían explicársela para que entiendan de qué va la cita, que, aunque sea pretemporada, de pretemporada tiene poco.

El Cartaya, once años después en Tercera, quiere aprovechar el partido para cargarse de moral de cara a la Liga. Ha tenido de todo el conjunto rojinegro, con dos triunfos ante rivales de inferior categoría. Y esa pulla que le dejó el Decano, que no debe olvidar, porque aquel día en Moguer ocurrieron cosas que no deben pasarle más porque repetir la experiencia dejaría secuelas, aunque sea un amistoso.

Por lo que respecta al San Roque, el conjunto aurinegro llega a la cita con mejores sensaciones que su rival. Viene de perder en Linares, pero allí volvió a dejar claro que compite cada centímetro de los partidos. Y por eso, por lo que anuncia el Cartaya, por aquello de quitarse de encima miedos y prejuicios, y por lo que representa para los leperos salir de allí con las sensaciones intactas, el partido no tendrá desperdicio.

En el último compromiso del Cartaya, en Palos, con victoria por cero a uno, el entrenador reservó a previsibles titulares para poder presentar batalla desde el minuto uno. La mejor versión del Cartaya en lo que va de verano, curiosamente, fue en el partido en el que fue goleado por el Recre. Los rojinegros jugaron 20 minutos de muchos kilates. Luego se cayeron con dos soplos de aire en contra.

El San Roque, por poner el ejemplo del partido más exigente por lo que representaba, empató ante el Recreativo. Eligiendo solo esos momentos, entonces hay que deducir que habrá batalla y que el partido tendrá resúmenes aprovechable para los entrenadores y para los propios protagonistas. Además, teniendo en consideración que entramos en la recta final de la preparación, es hasta posible que los onces que comparezcan se asemejen a los de la liga. No se puede pedir más.

Así pues, la vista estará fijada en el campo, como no puede ser de otra manera. Pero también habrá espectáculo en las gradas. Las aficiones llenarán el campo. Y hace mucho que no coincidían. Ven cómo no tiene desperdicio la cita. Empezando por la historia y acabando porque el partido, dependiendo de lo que pase, puede dejar afligidos y vencedores. A pesar de ser un amistoso. Qué ruede la pelota. Qué ruede el fútbol. Prueba de postín en el Luis Rodríguez Salvador de Cartaya.