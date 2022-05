El San Roque de Lepe agota su última bala para entrar en el 'play off' de ascenso

Ganar y después ya se verá, pero primero ganar. El San Roque de Lepe llega a la última jornada de liga regular en el grupo 4 de Segunda RFEF con opciones de meterse en el play-off de ascenso a Primera RFEF, aunque no depende solo de sí mismo para conseguir esa meta. La primera premisa obligatoria pasa por derrotar al Xerez DFC en el partido de este domingo (estadio Chapín, 12 horas) y después esperar que Coria o Ceuta tropiecen en sus respectivos duelos con Mensajero y Cacereño.

Sea como fuere, el objetivo para esta temporada ya está logrado por el conjunto aurinegro, pero el buen trabajo realizado por plantilla y cuerpo técnico le ha llevado a llegar a esta última jornada con la posibilidad de ponerle la guinda a la primera campaña en la nueva categoría con un premio con el que pocos contaban. El buen momento de juego del equipo y la posibilidad de poder contar con casi toda la plantilla hacen que no sea para nada descartable esa opción de play-off, aunque si no se consigue, que nadie se sienta decepcionado por no hacerlo.

El entrenador del San Roque, Antonio Fernández Rivadulla, ha demostrado desde que llegó al banquillo lepero no ser dogmático en cuanto a esquema o incluso jugadores, lo que le ha llevado a disponer un dibujo sobre el terreno de juego acorde a lo que requiriese cada momento. Así, en el tramo final de la temporada, con las variaciones obligadas por lesiones o sanciones, su once tipo, probable en el partido ante el Xerez DFC, sería el formado por David Robador –en gran momento- en la portería, Iván Robles y Fran Ávila en los laterales, tres centrales con Joel incrustado entre Becken y Antonio López, por delante Adrián Ruiz y Charaf, Abeledo –recuperado en las últimas semanas- y Víctor Morillo en las bandas y Chuma como delantero centro y referente goleador del equipo.

Y todavía quedarían en el banquillo jugadores como Camacho, con algunas molestias en las últimas semanas, Álex Carmona, Marrufo o Nané, que parece haber recuperado el olfato goleador en las últimas jornadas.

No estará solo el San Roque en Chapín, como no lo ha estado este año en la gran mayoría de sus partidos a domicilio, pero en esta ocasión contará con un desplazamiento masivo de sus aficionados, entre ellos tres autobuses fletados entre el propio club y el Ayuntamiento de Lepe, para acompañar a sus jugadores en la búsqueda del play-off, de nuevo ante el Xerez DFC. Y es que hay que recordar que hace ahora justo un año, fue el conjunto jerezano el rival ante el que el San Roque consiguió el ascenso a Segunda RFEF y en esta ocasión podría volver a ser juez y parte en una nueva hazaña lepera.

El Xerez DFC afronta el encuentro contra el San Roque de Lepe, último de la temporada, después de haberse quedado la semana pasada sin opciones de play-off tras perder en terreno del Antequera, rompiendo una racha de diez partidos sin conocer la derrota, lo que también les había hecho soñar durante muchas jornadas con pelear por las eliminatorias de ascenso. José Pérez Herrera cuenta con la única ausencia de Marcelo, que sigue recuperándose de la lesión de rodilla de la que recayó hace unas semanas. De esta forma, el técnico jerezano tiene previsto citar a toda la primera plantilla azulina y, salvo contratiempo de última hora, no llevará a ningún canterano.

El San Roque podría salir de inicio con David Robador; Iván Robles, Becken, Joel, Antonio López, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf; Abeledo, Chuma, Víctor Morillo.

Combinaciones posibles

El San Roque llega a esta última jornada en la sexta posición con 49 puntos, a uno del Coria y a dos del Ceuta. Los extremeños tienen un partido en teoría asequible contra el Mensajero, ya descendido; mientras que el Ceuta recibe en el Alfonso Murube al Cacereño, que a su vez tiene que ganar para atar la segunda plaza y no depender de lo que haga el Mérida con el filial de la UD Las Palmas, otro de los que llegan al último acto con el descenso en la mano.

A los de Antonio Fernández sólo les vale ganar al Xerez DFC y esperar el pinchazo del Coria –le bastaría un empate para adelantar a los extremeños– o la derrota de los ceutíes. Con un empate del Ceuta ambos equipos acabarían con 62 puntos y empatados también en el goal-average particular, mientras que el general está en +11 para los caballas y +10 para los leperos, que tendrían que ganar en Chapín por más de un gol de diferencia, ya que han anotado menos goles que el Ceuta. De esta forma, el equipo norteafricano se mete en la fase de ascenso ganando; o empatando si el Coria no gana, o el San Roque no gana por más de un gol al Xerez DFC.

Por su parte, el Coria también será de play-off en caso de victoria ante el Mensajero e igualmente con un empate si el San Roque de Lepe no gana su partido, mientras que una derrota dejaría al equipo extremeño a merced de lo que haga el conjunto lepero en Jerez.

Con 47 puntos y a tres de la quinta plaza se encuentran además Montijo, Villanovense, Cádiz B y Xerez DFC, pero ninguno tiene posibilidades de acabar entre los cinco primeros, ya que el Coria sale vencedor en los dos quíntuples empates que se pueden dar, así como en los seis cuádruples y seis triples empates posibles.