Tenerife, una nueva parada en el calendario exigente que tiene el Sporting Club de Huelva

Nuevo miércoles de partido el que tendrá que afrontar mañana el Sporting Club de Huelva, esta vez en jornada intersemanal en la Primera Iberdrola, la vigésima, que lo enfrentará a la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Egatesa. El equipo de Antonio Toledo visitará Campo de Fútbol Municipal La Palmera de Granadilla de Abona a las 11:00 según el horario local, 12:00 según el horario peninsular español.

Tampoco será un rival fácil, ya que el conjunto tinerfeño es cuarto en la clasificación con 34 puntos, aunque, sucedía en la previa del anterior encuentro ante el Levante Unión Deportiva, el equipo solo piensa en la victoria más allá del rival para alejarse de la zona más caliente de la tabla clasificatoria.

El entrenador del Sporting Club de Huelva, Antonio Toledo, así lo recordaba, al tiempo que advertía que "el Granadilla va cuarto clasificado, lleva jugando varios partidos consecutivos ganando y sin perder, en una línea muy buena, pero nosotros no tenemos que mirar eso. A mí lo que me preocupa es recuperar físicamente al equipo del doble esfuerzo que tenemos esta semana, de Oviedo y Levante. Tenemos muy pocos días, 72 horas para jugar otro partido con viaje incluido. Lo que más me preocupa es el desgaste de las jugadoras".

El técnico del conjunto onubense recordó que "nos estamos jugando muchísimo en estos partidos, tenemos un calendario muy exigente, venimos de jugar de Oviedo el miércoles, con un viaje larguísimo" antes de enfrentarse el domingo al Levante "y ahora tenemos otro partido el miércoles con el Tenerife". Es por ello que en el partido del pasado fin de semana "las jugadoras sabían que tenían que darlo todo ante el Levante, no hemos tenido el fruto que hemos merecido, porque nos merecíamos los tres puntos, y ahora a olvidarnos del partido cuanto antes, entrenar mañana -por el lunes- y pensar el partido en el Granadilla el miércoles, que es otro partido importante y difícil, igual que el domingo próximo aquí en Huelva ante el Athletic".

El equipo voló hacia el archipiélago canario a primera hora de la mañana de hoy martes desde el aeropuerto de Sevilla hacia Tenerife, donde se ha instalado en el hotel de concentración de cara al encuentro de mañana.