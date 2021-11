Tercer enfrentamiento seguido para el San Roque de Lepe con equipos de Extremadura

Tercer partido consecutivo para el San Roque frente a equipos de Extremadura. El equipo lepero espera cerrar su trilogía extremeña con tan buen sabor de boca como en sus dos citas anteriores. Tras empatar en terreno del Cacereño y derrotar al Villanovense en el Ciudad de Lepe, la escuadra aurinegra visita este domingo la capital de Extremadura para enfrentarse a la AD Mérida en el estadio Romano José Fouto a partir de las 18.30.

Estos dos últimos resultados obtenidos por el equipo dirigido por Antonio Fernández Rivadulla, además de sacarlo de puestos de descenso, han provocado una sensación de alivio entre plantilla y aficionados después de una serie de encuentros en los que el marcador no acababa de reflejar lo visto sobre el terreno de juego, sobre todo por la falta de acierto en ataque.

En estos dos partidos, el técnico aurinegro volvió a sorprender con los onces iniciales y con sus esquemas de juego, saliendo en Cáceres con defensa de cuatro y, sobre todo, la semana pasada ante el Villanovense en un choque en el que apostó por una defensa de cinco como local y con una pareja de delanteros formada por Chuma y por Espinar, casi inédito hasta ese momento, dejando en el banquillo a jugadores habituales titulares en jornadas anteriores como Abeledo, Nané, Camacho o Iván Robles.

Esta decisión tiene una doble lectura para los intereses aurinegros, las dos positivas, en el sentido de implicar a futbolistas que parecían fuera de la dinámica del equipo, como el mencionado Espinar, Antonio López, que volvió a parecerse al de la temporada pasada, o Chuliá, cada vez con más minutos. La otra lectura sería que Antonio Fernández dispone de jugadores capaces de mantener o incluso mejorar el juego de su equipo saliendo desde el banquillo, como se pudo comprobar con el segundo gol anotado por Abeledo tras jugada llevada por Iván Robles, dos jugadores que comenzaron el partido como suplentes.

Así que, a la espera de que Joel se recupere de su lesión, el entrenador del San Roque dispone ahora de un abanico más amplio de opciones para elegir su equipo titular, por lo que adivinar el once que se oponga de inicio al Mérida no parece tarea fácil. Eso sí, las buenas sensaciones dejadas ante el Villanovense hacen pensar que no habrá muchos cambios con respecto a ese partido.

La AD Mérida que se va a encontrar el San Roque es un equipo que obtiene sus mejores resultados a domicilio, mientras que en su terreno le cuesta mantener ese buen rendimiento que obtiene cuando juega como visitante. De los 20 puntos que tiene en la actualidad y que lo sitúan en el tercer puesto de la clasificación, 14 los ha conseguido en seis partidos lejos del Romano José Fouto, lo que lo sitúa como mejor visitante, mientras que en terreno emeritense solo ha cosechado 6 puntos en 5 partidos, destacando que su única derrota en lo que va de liga la ha tenido como local, aunque también su mayor goleada con el 6-1 infligido al Mensajero. A la cita de este domingo llega el equipo entrenado por Juan García después de cinco jornadas sin perder, con dos empates y tres victorias, la última la semana pasada 0-2 en Antequera.

En su plantilla militan dos futbolistas muy queridos por la afición lepera, el central Bonaque y el delantero Higor Rocha, aunque en el caso del jugador hispano-brasileño no podrá enfrentarse al equipo en el que ha pasado cuatro temporadas como consecuencia de la lesión sufrida ante el Antequera que le mantendrá un mes alejado de los terrenos de juego. Como contrapartida, Juan García recupera al otro goleador del equipo, Lolo Plá, ausente también por lesión las tres últimas jornadas.

Por otro lado, el San Roque ya tiene fecha y hora fijada para su debut en la Copa del Rey. El partido de la primera ronda copera que enfrentará al equipo lepero con el Mirandés de Segunda División, será el miércoles 1 de diciembre a partir de las 21 horas con el Ciudad de Lepe como escenario.

El San Roque podría salir de inicio con David Robador; Iván Robles o Migue Brenes, Alex Carmona, Becken, Antonio López, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf, Víctor Morillo; Abeledo, Chuma o Nané.