El Cartaya busca la sorpresa en su visita al colíder Gerena en una semana muy exigente

Una victoria en un momento determinado puede dar para mucho porque hay circunstancias, que si las superas, entonces te montas en la moral y no hay nadie que te descabalgue. Al menos ese debe ser a este punto y hora el pensamiento del Cartaya, que tras superar el trance del Conil, se prepara para vivir su semana grande, una de las más exigentes del año, no solo por los tres partidos en siete días sino por la altura de los enemigos.

La primera parada y fonda la tiene en Gerena (sábado, 18:30), ante el colíder de la tabla que ya ganó este verano en Cartaya y por entonces ya se mostró fuerte y compacto, bien trabajado, con las ideas claras y jugando a mil por hora, tan cual el carácter de su entrenador, Jesús Galván, que era igual de elocuente cuando jugaba. Por entonces, el equipo sevillano ya mostraba maneras y todo eso lo está confirmando en estos albores del campeonato.

Puestos así, jugar ante el Gerena debe ser como asistir al dentista. No sólo tiene calidad sino que su fortaleza física, si no andas vivo, te lleva por delante. Y en ese punto, teniendo en cuenta las virtudes del adversario, es posible que el entrenador rojinegro haga una apuesta distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora. No se prevé que acuda a lo drástico en cuanto a número de cambios, pero sí algo diferente. Además, hay que tener en cuenta que la semana puede ser muy larga. Gerena, Sevilla C y Puente Genil en el horizonte.

El Cartaya jugó el otro día ante el Conil, posiblemente, la mejor primera parte que se le recuerda por el completo que fraguó. Pero es posible que, a pesar de eso, tenga que mirar al partido de Gerena de forma distinta. Y por ahí se cuela en los focos el centro del campo, donde va a precisar a gente que muerda en el sentido más literal de la frase. Ante el rival sevillano no le bastará al Cartaya con sacar a dar un concierto a los violinistas. Va a necesitar más argumentos para descuadrar al equipo de Galván, que no solo me mete adrenalina a sus futbolistas sino a todo lo que está en su radio de acción. Y en ese sentido miren a donde quieran.

Así la cuestión, el once más probable será el formado por Adrián en portería, con Manuel, Novoa, Franci Ruiz o Cerpa y Joao Lobo en defensa. Con Mario, Asuero, Lolo, Miguel Fernández o Fabinho en el centro del campo, José Díaz en el enganche y Wocjik en la punta del ataque.

La cuestión es ser competitivos al mismo tiempo que dosificar para lo que viene. Si el Cartaya cierra filas, sale a respirar de vez en cuando y está certero en las ocasiones que tenga, entonces habrá partido y es hasta posible que pueda dar la sorpresa. En Jerez estuvo a punto y no siempre la moneda sale cruz.