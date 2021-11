El Ciudad de Huelva busca una victoria que le mantenga en el liderato antes del parón

El Ciudad de Huelva visita este sábado (19:30) al C.B. Coria en el Pabellón cubierto municipal de la localidad sevillana, en un partido de la jornada 9 del grupo DB de la Liga EBA. El conjunto coriano es el noveno clasificado con tres partidos ganados y cinco perdidos, mientras el equipo de Pedro Vadillo es líder con 7-1.

El conjunto onubense, que se volvió a encontrar con la victoria la semana pasada, quiere volver a ganar fuera de casa para poder así irse como primer clasificado al parón del puente de la Constitución del cercano mes de diciembre.

Los sevillanos son debutantes en la categoría y están entrenados por Juan Manuel Cebolla (curiosamente el padre de los jugadores del Ciudad de Huelva Juanma y Joaquín Cebolla). Cuentan con una plantilla que, aunque joven en la mayoría de sus componentes, se conocen a la perfección ya que muchos de ellos proceden de la cantera. En los primeros ocho encuentros, su jugador más valorado ha sido el pívot saharaoui Said Laghridat (ex del Huelva Comercio) con una media de 17 créditos gracias a sus 10 puntos y 10,5 rebotes. También destaca el alero hispanoargentino Julián Horacio López (otro ex del H. Comercio), quien hace un poco de todo, y que acumula una media de 10 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias por encuentro para 13 de valoración.

El pabellón de Coria es de los más ambientados del grupo DB y aunque de momento allí solo han ganado un partido al Baublock Gymnástica (78-77), es muy complicado traerse el triunfo. Sus otras dos victorias fueron contra Xerez (67-72) y C. B. San Fernando (85-89).

Los colegiados del encuentro serán Juan Antonio Molina y Alejandro Gómez. El partido podrá verse en directo a través del canal de Youtube del club onubense, CDHTV.