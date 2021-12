El Cartaya necesita un triunfo como el aire que respira en su visita al filial del Ceuta

A un suspiro de los puestos de descenso, después de acumular ocho derrotas, tres empates y tres victorias, a un punto del precipicio, a falta de dos jornadas para fechar la primera vuelta, por lo que para cumplir con la puntuación mínima en la esperanza de salvación, según dijo el técnico, habría que sumar entre 16 y 17 puntos. Suma 12 y eso quiere decir que el Cartaya precisa al menos un empate y un triunfo para irse medianamente tranquilo al parón de Navidad. Como ven, y teniendo en cuenta que hasta ahora no ha cumplido con la media, la empresa es de aúpa, pero no imposible. Ceuta B (domingo, 17:00) y Ciudad de Lucena son los obstáculos.

Si cogemos como referencia los dos últimos partidos, Tomares y Utrera, y teniendo en cuenta que el entrenador ha variado el sistema sobre la marcha en ambos partidos, debemos deducir que puede poner cualquier dibujo, o defensa de cinco o cierre de cuatro. El caso es que el conjunto rojinegro lleva cuatro partidos amparándose en la defensa de tres centrales y, salvo el buen partido que hizo en Córdoba, en los demás no parece que le haya funcionado del todo.

Ceuta es una plaza tan exigente como complicada. Todos los partidos son complicados, pero allí especialmente. O el Cartaya se pone por delante con soltura sin dejar lugar a la duda del ambiente y el colegiado, o lo pasará mal. Hay precedentes que confirman la regla.

Va siendo hora de mostrar otra cara. Más compacta, más competicional durante más tiempo dentro de los partidos. Esta Liga está demostrando que, o compites todo el tiempo o palma o no ganas. Por cierto, el Cartaya acude necesitado del todo, pero los locales, a pesar de la ventaja sobre los rojinegros, no se pueden permitir un estornudo. Si el Ceuta B suma la victoria, dejarán a un adversario directo en una distancia sideral. Por eso, tanto el Cartaya como el Ceuta se conjuran, sabedores de la enorme importancia de los puntos.

Con respecto al once, todo va a depender, como siempre, del pensamiento del entrenador. Eso sí, da la situación para comparecer clarividente. Si considera que tiene que salir con defensa de cinco, pues a ello. Pero desde el convencimiento, porque hay jugadores que están mostrando ya cierta incomodidad dentro de ese dibujo. Además, eso resta al centro del campo, justo donde se empiezan a perder o ganar los partidos.

Parra, Manuel, Novoa, Joao Lobo, Franci Ruiz, Cerpa, Miguel Fernández, Lolo, José Díaz, Marcos Tavira y Wocjik parece el once más probable. Porque a dos jornadas para el final de la primera vuelta, los experimentos, con gaseosa. No quiere decir que el otro sistema no sea válido. Pero el Cartaya necesita ganar y para ello debe desnudarse y ganar fútbol en la medular. Además, la sequía de Wojcik preocupa. Pero no solo es responsabilidad suya, sino que no se le está surtiendo de balones como para que el delantero demuestre todos los argumentos que atesora.

Es el partido por inminente y porque ganar es sumar tres puntos y la misma vida. Rival directo, como decimos. Plaza complicada de conquistar. Pero nunca se escribió nada de los cobardes. Así que lo mínimo que se despacha para la cita, es valentía y convicción para revertir una situación que ya está necesitando al menos algún que otro ibuprofeno.