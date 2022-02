El Cartaya se pone al día con el calendario midiéndose a un Xerez CD bastante cambiado

Todo indica que si había un momento en el que el Cartaya le pudiera meter mano al Xerez, por diferentes razones, es éste. El equipo rojinegro se pone este miércoles (19:30, Luis Rodríguez Salvador) al día con el calendario recibiendo a un rival al que ya nadie se atreve a darlo como favorito al ascenso. Le ha cambiado tanto la vida al conjunto de Emilio Fajardo que da la impresión de que el técnicose ha quedado solo en la explicación del discurso, seguramente por aquello de mantener a la plantilla unida y enchufada. Es difícil, porque del Xerez de la primera vuelta a éste han cambiado varios mundos, esencialmente los componentes del plantel, casi todo nuevo.

Sigue teniendo potencial, eso nadie lo duda, pero nada que ver con aquel proyecto lujoso que fabricó al inicio. Es el momento, pero sin excesiva confianza porque cuando un poderoso animal está herido, entonces se agranda y te come. Queda advertido el Cartaya.

El empate ante el Gerena ha vuelto a poner en valor todas las luces de un equipo rojinegro que se marcó un partidazo, sobre todo en la segunda mitad, en la que pasó por encima de un rival que acabó pidiendo la hora y clemencia. Los fichajes que han llegado en el mercado invernal, al margen de darle al equipo un salto cualitativo, le ha proporcionado equilibro y peligrosidad. Ya Wocjik no está solo en ataque, Ponce es ideal para el centro del campo y Nauzet es sinónimo de manejo total de las situaciones. El otro día, en el debut, firmó varias veces en el libro de acta del partido con paradas de mucho nivel.

Así el asunto, Amate tiene donde elegir aunque tiene la duda de José Díaz, tocado en el tendón de Aquiles. Veremos. Porque de no estar el mediapunta, el entrenador tendría que variar la concepción del dibujo, no de forma sustancial, pero sí de detalles, porque no hay otro como él en la plantilla.

El otro día, al Cartaya solo le faltó que los que saltaron del banquillo hubieran aportado algo más y de ahí hay que sacar a Cascajo, que dio un recital. Por lo demás, todo fue casi perfecto. Y a pesar de que el Xerez llega en medio de la incertidumbre, le exigirá tanto o más que el equipo sevillano el otro día.

Con 20 puntos, al conjunto cartayero le faltan dígitos para la tranquilidad como consecuencia de su deficiente primera vuelta. Luego, ante el Xerez, se vuelve a poner ante la imperiosa necesidad de seguir sumando, al menos eso.

Amate, que poco a poco va encontrado su horma, recupera a Pepe Cárdenas después de cumplir el partido de sanción y a ver en qué estado se encuentra Miguelito, con dos ausencias seguidas por lesión. Teniendo en cuenta todo eso, el once más posible será el formado por Nauzet en portería, con Manuel, Novoa, Cerpa y Franci Ruiz en defensa, Asuero y Ponce en el centro del campo, otra línea de tres por delante con Lolo, Cascajo y José Díaz y Wocjik en la punta del ataque. Otra posibilidad es que reserve a Cascajo para no salir tan desnudo y ponga a un centrocampista más específico, aunque después de lo visto el otro día, sería contradictorio dejar a Álvaro en el banquillo.

Ganar, como siempre, es ganar vida presente y futura. Llega el Xerez que, aunque muy cambiado, sigue siendo un equipazo se mire por donde se mire. Pero puestos en la sinceridad, es el momento de hincarle el diente. Y en esa mentalización está el conjunto rojinegro.