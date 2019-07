Positiva actuación del Tartessos en el Campeonato de España de sprint olímpico

Buen papel del Club Piragüismo Tartessos Huelva en el LI Campeonato de España de sprint olímpico celebrado recientemente en Asturias, hasta donde desplazó a 14 deportistas, dos sénior y doce juveniles para disputar todas las distancias de 1000, 500 y 200 metros en distintas embarcaciones K1, K2 y K4.

Durante los tres días de competición los buenos resultados del club de Huelva (el único representante onubense en el Nacional) le llevaron a conquistar un 28º puesto en la general de equipos, y cosechar un total de 6 medallas, cuatro de oro y dos de bronce, además de estar presente en 14 finales A, 6 finales B y 3 finales C.

En la primera jornada se disputaron todas las modalidades individuales de las tres distancias, en las que Cinta Campos lograba un bronce en mujer júnior K1 1000, logrando el oro de la categoría sub 17 en la misma carrera. Además conseguía un 9º puesto en mujer júnior K1 500. Mientras, Gonzalo Reyes lograba un 6º puesto en hombre júnior K1 500 siendo bronce de la categoría sub 17. Lograba el pase a final B, del hombre júnior K1 1000 Francisco Torrescusa con un 5º puesto en la misma y el pase a final C, de la misma distancia y categoría Manuel Sánchez que se imponía en la misma con autoridad. En el hombre júnior K1 200 Alberto Núñez completaba el objetivo de llegar a una final, siendo la final C con un 4º puesto en la misma. Por último Samuel Ibáñez, se presentaba en el hombre sénior K1 200; siendo su primer año en la categoría se quedó a las puertas de acceso a alguna final siendo eliminado en las clasificatorias.

En la segunda jornada se disputaron las dobles y cuádruples de 1000 metros, en las que llegaba el oro del hombre júnior K4 1000 compuesto por Francisco Torrescusa, Javier Martínez, Gonzalo Reyes y Manuel Sánchez, en un final impresionante para imponerse a todos sus rivales. De la misma forma Lucía García, formando parte del K4 mujer júnior del Círculo de Labradores, remontaba en los metros finales hasta el oro en la distancia de 1000 metros.

En las embarcaciones dobles de los 1000 metros no acompañó la suerte a los Tartessos, ya que a la dupla de Gonzalo y Manuel se le engancharon algas en el timón haciendo imposible llegar en los puestos de honor, en una final donde tenían uno de los mejores tiempos. De igual manera, Cinta Campos que formaba un K2 del Círculo de Labradores, llegaba a la meta con algas, cuando su embarcación era clara favorita a cosechar una medalla.En mujer sénior Araceli Montero, también formando K4 con el Círculo de Labradores, logró un meritorio puesto en la final de medallas.

En las distancias de 500 K2 y K4 el mejor resultado correspondió a Cinta Campos,logrando un 5º en el K4 del Labradores de Sevilla, mientras sus compañeros del Piragüismo Tartessos formaban dos embarcaciones que llegaron a la final B del hombre júnior K4 500, con Álvaro Martínez, Samuel Silvera, Francisco Acosta y Rubén Castañeda logrando el segundo lugar y Guillermo Flores, Javier Martínez, Alberto Núñez y Manuel Sánchez con el 4º puesto de dicha final B. Araceli Montero, repetía final A con las compañeras del Labradores en un K4 y lograba un 9º en mujer sénior K4 500.

En la ultima jornada compitieron las embarcaciones de equipo en la distancia de 200 metros. Allí llegó una nueva y ultima medalla, el oro de Cinta Campos y Lucía García, ambas en otro K4 del Círculo de Labradores, imponiéndose en una gran final en la que no cedieron el primer puesto en ningún momento de la regata. En cuanto a los hombres júnior se clasificicaron para la final A de 200 Francisco, Javier, Gonzalo y Alberto, para ser quintos en un final ajustadísimo. Sumando otra final A en la distancia más corta, Araceli Montero conseguía el 8º lugar con el K4 del Labradores de Sevilla.