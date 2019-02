"Ha sido un malentendido"

El técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, negó que hubiera problema alguno con el portero Kepa Arrizabalaga y dijo que la disputa entre ambos, cuando el italiano quiso cambiarlo, fue "un malentendido".

Ha sido un gran malentendido, entendí que tenía una lesión, me di cuenta unos minutos después de que podía jugar. Quería meter a Caballero en el campo porque pensaba que Kepa no estaba en condiciones y Kepa solo quería decirme que podía jugar. Kepa estaba en lo cierto, pero creo que lo expresó de mala manera. Lo supe (que estaba para jugar) cuando me lo dijo el doctor después", explicó el italiano.

La jugada ocurrió pocos minutos antes de la prórroga, cuando Kepa sufrió un problema muscular y Sarri intentó sustituirle, pero el portero español no quiso salir del campo, alejando que podía continuar en el césped.

Sarri negó que quisiera meter a Caballero solo por los penaltis y afirmó que lo iba a sustituir porque pensaba que Kepa tenía un problema físico.

El transalpino se mostró contento con el juego de equipo y señaló que los jugadores jugaron exactamente cómo lo prepararon antes del partido.

Por su parte, Kepa Arrizabalaga aseguró que "en ningún momento" su intención fuera la de "desobedecer" a su entrenador, "fue un malentendido. En ningún momento fue mi intención desobedecer al entrenador. Había sido atendido dos veces por los médicos y él creyó que no estaba en condiciones de seguir. Fueron dos o tres minutos de confusión hasta que llegaron al banquillo y se lo contaron a Sarri", dijo Kepa en la zona mixta de Wembley.

El Chelsea cedió en la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City en la tanda de penaltis después de que el 0-0 se mantuviera durante 120 minutos.