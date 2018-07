Plata para Adriana Morales en el Nacional de Zaragoza

El Club Rítmico Colombino cerró la temporada de forma brillante el pasado fin de semana en Zaragoza tras subir de nuevo al podio de forma individual en el Campeonato de España por equipos de gimnasia rítmica, por segundo año consecutivo, gracias a la plata obtenida por Adriana Morales.

La temporada pasada el club onubense logró un subcampeonato en el Nacional individual y dos finales con oro y bronce a cargo de Ángela Martín, que esta temporada ha sufrido una grave lesión que la ha apartado de la competición y gracias a su podio estaba clasificada directamente para el Nacional, aunque la falta de competición no le permitió tener una buena actuación. No obstante, será un punto de partida para la nueva temporada, ya que no hará conjunto para así preparar a conciencia las salidas internacionales en octubre y noviembre.

Pero esto no limitaba las posibilidades del Rítmico Colombino, que cuenta con una cantera muy preparada y la lesión de Ángela no hizo que el club se bajase del podio porque conquistó de nuevo un subcampeonato de España a cargo de la pequeña Adriana Morales, que como ya había asegurado la entrenadora Andriana Stoyanska, llevaba el ejercicio de cuerda más complicado de Andalucía.

Adriana Morales, en su primer Nacional individual, logró controlar los nervios y la presión de la competición y realizar un brillante ejercicio de cuerda que la colocaba en el segundo puesto en benjamín, a tan solo 0.4 del oro. A pesar de su juventud, brilló con luz propia con la mejor nota de Andalucía y la segunda de España en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

Su compañera Jezabel Luis realizaba un magnífico ejercicio de manos libres, segunda mejor nota de Andalucía, lo que mejora su puesto del Andaluz y se clasifica en 6ª posición en este Nacional, a pocas décimas del podio. Magnífica competición para ella, que manejó los nervios y salió al tapiz a bordar su ejercicio y lo logró.

Así, el Rítmico Colombino ha cerrado una temporada espectacular con numerosas medallas en amistosos, en los campeonatos de Andalucía promesas, precopa, copa, base y absoluto, culminado con los podios nacionales, el bronce por autonomías en Copa base conjuntos en abril, y ahora este subcampeonato de España absoluto individual.

Durante este mes las jóvenes del club realizarán varios campus con gimnastas internacionales, se marcharán de vacaciones y regresarán en agosto para preparar temporada de conjuntos.