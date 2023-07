El mensaje de Paula Badosa tras anunciar que no estará en la Copa del Rey de tenis de Huelva

Paula Badosa ha confirmado que no estará en la Copa del Rey de tenis de Huelva. La tenista española se retiró este viernes de las pistas de Wimbledon tras recaer de su lesión durante el partido de la segunda ronda con Marta Kostyuk con quien iba perdiendo por 6-1 y 1-0.

Tras conocer el alcance de la recaida de la lesión que sufrió el pasado mes de mayo tras la fractura por estrés de la vértebra L4. La española llegó a Wimbledon pero, finalmente la dolencia volvió a dar la cara, y Badosa se pierde el resto del torneo londinense y la cita que tenía en Huelva la próxima semana.

"Hola a todos. Como sabéis he vuelto a recaer de mi lesión y no voy a poder disputar la Copa del Rey. La verdad es que me hacía muchísima ilusión poder ir por primera vez a jugar ese evento que se que lo están preparando con muchísima ilusión y ganas. Así que, bueno espero que pueda ir el año que viene y les deseo a todos los mejor", con estas palabras se ha dirigido Paula Badosa a todos los aficionados onubenses y al Real Club Recreativo de tenis.

La tenista ha dejado la puerta abierta a poder asistir el próximo año a la Copa del Rey. Ahora, el Real Club Recreativo de tenis ya trabaja en buscar una sustituta que dispute la final femenina, la primera en la historia del torneo, contra la suiza Jil Teichmann.