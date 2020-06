Patri Ojeda seguirá en el Sporting una temporada más

Tercera renovación en el Sporting Huelva, Ciudad que Marca. La defensa Patri Ojeda ha sellado su continuidad en la entidad: “Voy a seguir en la temporada 2020/2021 en el Sporting de Huelva”, ha anunciado a la familia sportinguista en un vídeo grabado para la ocasión. “El club y yo hemos decidido llegar a un acuerdo para renovar”, continuó. Tanto la jugadora canaria como la entidad “estábamos interesados en la renovación y la hemos llevado a cabo”. Admite que la temporada acabó con un “sabor agridulce” por la pandemia de la COVID-19, “por cómo ha terminado la temporada y demás”, pero aparte de ello “siempre estoy encantada de volver a renovar con el Sporting, de que me haya dado la oportunidad y la confianza de seguir en el equipo y hemos decidido los dos firmar un año más”.

Patri Ojeda afrontará su cuarta campaña defendiendo la camiseta sportinguista, en la que intentará sacarse la espina de no haber podido jugar tanto como le habría gustado, primero por la lesión que la tuvo en el dique seco en las primeras jornadas y luego por la suspensión de la competición: “Esta temporada ha sido un poquito agridulce para mí, ya que al comienzo de ella tuve una lesión de dos meses. Ya cuando hemos ido cogiendo la forma se ha tenido que parar la competición. Por el tema del COVID-19 nos hemos quedado con un sabor amargo por no terminar la temporada, ya que no se nos estaba dando mal y teníamos confianza en escalar un poquito más de posiciones. Entonces, siempre es un aliciente más para no acabar así y seguir en un equipo que te da la oportunidad de volver a confiar en ti”.

La futbolista grancanaria compaginará su labor de jugadora con la de “preparadora física en el primer equipo. Yo estoy encantada, la verdad, de que me den una oportunidad así, de poder seguir formándome como preparadora física, como persona y profesional y poder además combinarlo con ser jugadora. Entonces, sigo un añito más y espero que yo mejore todo lo del año pasado y que el equipo esté lo mejor posible”.

No será tarea fácil la puesta a punto del equipo tras el confinamientos y la inactividad desde marzo por la suspensión de la competición: “Es una situación complicada. Las jugadoras han estado paradas mucho tiempo. Entonces, hay que hacer una estructuración y una buena preparación para conseguir el mejor estado de forma posible lo antes posible. Entonces, es cierto que tenemos más tiempo para poder trabajarlo y poder trabajar desde una base más específica. Las jugadoras han seguido haciendo trabajo en casa, cada una está haciendo trabajo individual y eso también ayuda a tener una base para luego cuando empecemos la pretemporada saber de dónde partimos. Entonces, como ya dije antes, tenemos más tiempo, tenemos una mejor planificación y se va a empezar desde la base hasta ir aumentando poquito a poco”.

La pretemporada comenzará en agosto a pesar de que “aún no sabemos cuándo va a empezar la competición. Eso es importante pero sí es cierto que independientemente de eso queremos terminar lo antes posible para, como ya dije antes, empezar con una buena estructuración de las jugadoras, sobre todo para prevenir lesiones después de tanto tiempo paradas, después de tanto trabajo individual ir cogiendo la forma física y, como bien dije, prevenir lesiones. Es importante comenzar lo antes posible e ir trabajando poco a poco”.

Por último, expresó sus buenos deseos para el próximo curso futbolístico: “sobre todo que todo se nos dé bien, que no haya tantas lesiones como la temporada pasada, que no suframos tanto y estemos ahí un poquito mejor, sobre todo en casa reforzarnos con la afición, en el campo, y hacer ahí un buen fortín como quien dice y, sobre todo, eso, no sufrir tanto y que las lesiones nos respeten. Darle las gracias al club por confiar en mí un año más tanto como jugadora como como preparadora física. Estoy encantada de renovar con el equipo”.