Paso de gigante del Recreativo hacia el 'play off'

El Recreativo de Huelva tiene muy cerca la meta del play off y este domingo puede dar un paso de gigante para asegurar su presencia entre los cuatro mejores si consigue ganar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros a partir de las 11:30. El Decano visita al Sevilla Atlético en un partido correspondiente a la jornada 34, y cuando restan sólo cinco encuentros para la conclusión de la Liga los puntos valen oro.

El técnico albiazul José María Salmerón probablemente hará pocos cambios respecto al once que alineó ante el Talavera (1-0), aunque tiene las bajas de Iago Díaz (que fue titular la semana pasada) y Carlos Martínez, que no se han recuperado de sus molestias musculares y no han entrado en la convocatoria. La baja de Iago dará la oportunidad a Pina de volver al once inicial.

Varios factores invitan al optimismo, pero también hay otros que reclaman prudencia. Entre los primeros está que el conjunto albiazul atraviesa por uno de sus mejores momentos de la temporada y su trayectoria está avalada por los resultados. Las 17 jornadas que lleva sin perder suponen toda una inyección de moral para la plantilla, que cada vez tiene más asumidas las ideas de Salmerón. Tras un inicio de Liga marcado por problemas extradeportivos y con unos resultados irregulares, ahora toca disfrutar del momento y cerrar lo antes posible una plaza para el play off; y si puede ser la primera, mucho mejor. El equipo lleva casi una vuelta sin perder (la última derrota fue en la visita a la Balompédica Linense por 2-0, el 9 de diciembre). Desde entonces el Recre suma como visitante seis victorias (Atlético Malagueño 0-1, Almería B 1-2, Jumilla 0-1, UCAM Murcia 1-5, Don Benito 0-2 y Villanovense 1-3) y dos empates (Melilla 1-1 y Cartagena 0-0).Si puntúa hoy en Sevilla, Salmerón habrá igualado la mejor racha de un entrenador en la historia del club, y que ostenta José Ramón Fuertes en la 90-91.

A tener en cuenta también que el Decano le tiene tomada la medida a los filiales y que por ahora lleva un pleno de triunfos con 18 puntos de 18 posibles, ya que ha derrotado a Almería B, Atlético Malagueño (a ambos por partida doble), a Sevilla Atlético y a Recreativo Granada.Esta excelente dinámica ha elevado la euforia entre la afición, que se desplazará masivamente a tierras sevillanas. Las 1.700 entradas que puso el club a la venta se agotaron el miércoles y el equipo contará con un amplio respaldo en las gradas que le permitirá jugar casi como en casa.

Lo negativo es que el rival que tendrá enfrente no es ninguna perita en dulce. El Sevilla Atlético gana enteros como local y no pierde en casa desde el 18 de noviembre ante el Atlético Malagueño (2-3); desde entonces han caído en Sevilla el Almería B (1-0), UCAM (2-1), Balona (2-0), El Ejido (1-0) y Badajoz (2-1), y sacaron un empate Melilla (0-0), Don Benito (1-1), Marbella (1-1) y Sanluqueño (0-0).

El conjunto que entrena el lepero Luci ha mejorado con respecto al que cayó en Huelva (2-1, con goles de Caye y Borja Díaz) y no dará ninguna facilidad, entre otras cosas porque todavía no tiene asegurada la permanencia. Luci no podrá contar para el choque con Traoré, por cláusula en el contrato de cesión. Además, Cera y Javi Pérez continúan recuperándose de sus lesiones, mientras que retorna tras cumplir un partido de sanción Pepe Mena. También es baja Bryan Gil al ser convocado por Joaquín Caparrós para el duelo del primer equipo frente al Getafe. Como es habitual jugando de local, el técnico sevillista cita a todos los disponibles en la convocatoria.