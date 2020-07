Pamela Begic dota de centímetros al Sporting

El Sporting Huelva se ha hecho con los servicios de la internacional eslovena de 25 años Pamela Begić (Semič, 12/10/1994), una centrocampista de 1,84 metros de altura procedente del AC Milan que puede "jugar como delantera también", según indica la propia futbolista.

Tras salir del Ženski Nogometni Klub Radomlje, fue una de las primeras jugadoras de su país en marcharse a la liga universitaria estadounidense. Representó a la universidad de Florida entre 2013 y 2016, curiosamente, ahí empezó indirectamente a gestarse su fichaje por el Sporting: "Mi sueño siempre era jugar en España y esta temporada por fin puedo hacerlo", señaló Pamela Begić, quien reveló que su llegada se debe a un ofrecimiento con la intermediación de otro de los fichajes para esta temporada del club: "Fue mi amiga Claire Falknor, que me ha dado el contacto del Sporting porque nosotras jugamos en Florida juntas".

"Soy una centrocampista con una mente atacante pero puedo jugar como delantera. Yo pienso que mi fuerza es en pasar el balón". Además, agrega que "yo juego con pasión, corazón, espíritu de equipo, pero de verdad no me gusta definir las cosas. Estoy llena de sorpresas y pienso que voy a crecer mucho como jugadora y también como persona, así que vamos a ver qué va a pasar esta temporada". Eso sí, entre sus características está su juego aéreo: "Soy fuerte en el área porque soy muy alta".

Tras regresar a Europa, pasó por el Empoli (2018/2019), Apollon Ladies FC (2019/2020) y desde enero de este año hasta que se suspendió la competición por la COVID-19 en el AC Milan. "Todos esos lugares me han enseñado muchas cosas en su área respectiva. En los Estados Undios yo crecí como persona y como alguien que siempre sigue a lo suyo pero trabaja duro al mismo tiempo. Italia me ha dado mi primera experiencia con el fútbol profesional y Chipre me ha enseñado que el tiempo es una ilusión, pero jugadora pienso que todas estas experiencias me han dado una mentalidad fuerte". La última de sus experiencias, la de Milán, fue muy corta debido al coronavirus: "Me sentí como en casa pero fue mala suerte porque no tuve demasiado tiempo para jugar".

Para esta temporada en el Sporting Huelva, Ciudad que Marca espera "una química buena" en el equipo y disfrutar "haciendo lo que amamos, jugar al fútbol, pero yo tengo una filosofía muy fácil: quiero jugar, quiero ganar y quiero hacerlo bien, así que pienso que va a ser una temporada muy buena y estoy agradecida por esta oportunidad".

Antes de despedirse hasta su llegada a Huelva, reiteró que es "muy feliz" por poder jugar en la Primera Iberdrola, "porque me encanta la cultura" de nuestro país, "la comida, la gente, la filosofía. También, así que estoy muy feliz".