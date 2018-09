La Palma se estrena en casa

La Palma celebró su Feria con su segunda victoria consecutiva, primera de la temporada en casa y tercera en liga, que aúpa al conjunto entrenado por Aurelio Santos hasta la tercera posición, copando la zona alta de la División de Honor Sénior junto a los conjuntos también onubenses Cartaya y Atlético Onubense.

Poco tardó en moverse el marcador, aún estaba el aficionado acomodándose en su asiento, cuando en la primera jugada ofensiva local, Chía llega a línea de fondo con el balón, da un pase atrás donde Carlitos remata a bocajarro, pero Josema muy acertado rechazó el balón volviendo a caer en pies palmerinos, Galleti cedió a Álex Pérez, que se encontraba fuera del área, y finalizó la jugada con un disparo desde 30 metros colocando el balón a la escuadra donde el guardameta no pudo evitar el gol.

Tras el 1-0 La Palma siguió con la posesión del balón y la iniciativa en el juego y, fruto de ello, cuando se rozó el primer cuarto de hora, Carlitos realizó un centro-chut desde la banda izquierda al segundo palo donde se encontraba Galleti, que logró rematar el balón tirándose al suelo, pero no fue capaz de aumentar la ventaja.

El cuadro sevillano, a pesar del mejor juego local y que no llegaba con peligro a la portería defendida por Luis, intentó igualar la contienda a través de un par de córner que no encontraron rematador.

A partir de la media hora el equipo condal acusó el esfuerzo inicial y la alta temperatura que se soportó en el Municipal, por lo que el conjunto castillejano empezó a ganar más balones en el centro del campo, pero que no se transformaron en llegadas al área rival. Pero La Palma no se descompuso y se resguardó atrás para tomar aire e intentarlo mediante contraataques como el que supuso el 2-0. La jugada la inició Álex Pérez pasando el balón arriba al centrocampista Álvaro, que aguantó lo suficiente para que su compañero Carlitos le hiciera un desdoblamiento por fuera, Álvaro le cede el balón en profundidad para que se plante sólo ante el guardameta, que intentó arrebatarle el esférico con una salida por bajo, pero el joven atacante palmerino lo dribló, cómo hiciera hace dos semanas ante el At. Onubense, deshaciéndose de él y colocar el balón dentro de la portería. El 2-0 llegó en el mejor momento, justo antes del descanso.

La segunda parte fue la típica de un partido de pretemporada, juego soporífero, calor y sin ocasiones, afectando a jugadores de ambos equipos, pero sobre todo a los visitantes, que con un resultado adverso que mata psicológicamente y el gol justo antes del descanso hizo que no reaccionasen hasta los quince últimos minutos del encuentro.

La primera media hora fue muy aburrida para el espectador, con muchos parones, a pesar de que no hubo ninguna pausa oficial para hidratarse, faltas y relevos del banquillo al terreno de juego, lo que provocó que no hubieran jugadas de peligro, sobre todo porque se dieron muchos errores en el último pase y de decisión cerca del área rival, principalmente por parte de La Palma, que evitaron que se sucedieran jugadas para lograr el 3-0. Destacó Galleti (que fue muy incisivo, hasta que fue reemplazado por Manu Cruzado), con algunas internadas que no fructificaron.

Faltando quince minutos, los visitantes lo intentaron a balón parado, con un envío al corazón del área que Luis despejó mal, cayendo el balón en los pies del Ramón, que remató a puerta, pero un defensa palmerino se interpuso desviando el esférico a córner.

A punto de pitar el final, el Castilleja pudo recortar distancia en el marcador mediante Puche, que recogió un envío a la espalda de la defensa procedente de un compañero, se plantó ante Luis, quien con una salida in extremis fuera del área, pudo arrebatarle el balón de los pies y mandarlo fuera de banda, desbaratando la última oportunidad visitante.