La Palma del Condado acoge una formación de gran nivel

El próximo sábado tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de la Palma del Condado un clínic de formación dirigido a entrenadores de baloncesto y organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto de Huelva.

En esta ocasión, el evento contará con la presencia de cuatro ponentes. En primer lugar, Joan Plaza, ex entrenador de equipos como el Unicaja Málaga, Zalguiris Kaunas, CB Sevilla y CB Joventut; Jota Cuspinera, ex entrenador de Tecnyconta Zaragoza, Montakit Fuenlabrada, Real Madrid y Estudiantes; Rafa Rufián, ex entrenador del CB Morón LEB Plata y Edu Pérez, ex seleccionador andaluz y campeón de España de Selecciones Autonómicas 2018, entre otros títulos.

En este sentido, las ponencias versarán sobre diversos temas, como presionar tras presionar, enseñando a jugar al pívot, llegar jugando desde diferentes premisas o defensa del bloque directo.

La inscripción tendrá un coste de 10 euros, que incluye la asistencia a todas las ponencias así como un desayuno y almuerzo. Para ello, los participantes deben rellenar un boletín disponible en la web de la Federación antes del 31 de agosto de 13:00. El pago de la inscripción deberá realizarse a través de una cuenta bancaria habilitada por FAB Huelva en Cajasur.

Además, esta jornada computará como horas lectivas prácticas en relación con los bloques de este nivel de los cursos federativos de entrenador de baloncesto.