La Palma - Arcos (2-0): Los palmerinos vuelven a ganar y suman tres victorias seguidas

Tercera victoria consecutiva, y séptima jornada sin perder, de La Palma C.F. en casa ante un Arcos C.F. que no lo puso fácil, sobre todo en el primer periodo, pero superó sus peores minutos y aprovechó sus oportunidades para cosechar tres puntos vitales para conseguir la permanencia. Ambos conjuntos saltaron al campo con mucho ímpetu porque habían perdido hace una semana, y el Arcos necesitaba una victoria para no bajarse del tren del ascenso y La Palma C.F. para alejarse lo máximo de los puestos de descenso.Sergio Chama fue el primero que acechó la meta rival con un remate que fue blocado por el guardameta rival pero rápidamente respondió el equipo arcense con un centro de Carretero que Zurdo cabeceó en el primer palo y se fuera por muy poco. El susto se volvió a repetir unos instantes después gracias a un excepcional pase que rompió la línea defensiva palmerina, llegando el balón a Carretero que se plantó ante Marcos pero el delantero no consiguió batirlo. Tras este tramo, llegó la mesura en las áreas pero hubo mucho juego en el centro del campo donde se luchó hasta el último balón.

Antes del descanso, La Palma gozó de dos oportunidades, primero, un córner que acabó mansamente en las manos del portero y un tiro lejano de Paco Caraballo que no encontró portería.

El regreso de vestuario fue más tranquilo y soporífero, en un principio porque a los diez minutos el Arcos avisó de sus intenciones en dos ocasiones, Zurdo con un remate a puerta y Jesús Barrera que se plantó ante Marcos pero su control no fue certero y el guardameta se abalanzó sobre el esférico. Poco después, Miku volvió a rematar un balón suelto dentro del área pero no modificó el marcador.

Pero en el minuto 70, por fin le salió la jugada a La Palma, Teté se marchó de su par en banda derecha y se internó por el centro, pasó a Galleti en el flanco izquierdo del área que esperó la llegada de Sergio Chama para cederle el balón que un preciso remate desde fuera del área batió a Kaski. Los de Juan Antonio Márquez Cachola tuvieron una oportunidad clarísima de aumentar la ventaja en una jugada individual de Nico que se marchó de su defensor para entrar en el área, cedió el esférico a Galleti pero Kaski pudo desviar su remate con el pie.

Y antes del pitido final, un balón al espacio fue cazado por Manu Cruzado que pasó a Nico que desde el lateral del área sacó un zapatazo al segundo palo para lograr el definitivo 2 a 0.

Ficha técnica

La Palma: Marcos; Fernando Millán (Juan Becken, 52´), Carlos Becken, Andrés, Chalo, Paco Caraballo, Sergio Chama, Manu Cruzado, Manu Cordero (Nico, 52´), Teté (Nico Almagro, 88´) y Manu Corrales (Galleti, 64´).

Arcos: Kaski; Basto, Hidalgo, Fran Iglesias (Cristian, 81´), Rosales, Antonio Sánchez (Albino, 81´), Maki (Paco, 76´), Zurdo (José Antonio, 66´), Jesús Barrera, Carretero y Javi (Falcao, 84´).

Goles: 1-0 (70’) Sergio Chama. 2-0 (94’) Nico.

Árbitro: Ordoñez Martín, del Colegio de Árbitros de Sevilla. Amonestó a los locales Marcos, Paco Caraballo, Sergio Chama, Manu Cordero y Nico, y a los visitantes Fran Iglesias, Carretero, Basto y Maki.

Incidencias: 500 personas.